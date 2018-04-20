Ученые рассказали о продуктах, которые действительно продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые влияют на продолжительность жизни. Их потребление положительно сказывается на самочувствии, сообщают "Актуальные новости".
Фасоль как и все бобовые оказывает положительное влияние на здоровье. Цельные зерна снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта. Уникальными свойствами обладает куркума, которая полезна после операция и для лечения артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день улучшает работу мозга.
Орехи содержат антиоксиданты и Омега-3, что предотвращает появление раковых опухолей. Семена льна содержат фенольные соединения, уникальными свойствами обладают грибы. В грибах имеется аминокислота, которая замедляет гибель основных клеток. Зелень предотвращает риск возникновения сердечных приступов. Ягоды снабжают организм антиоксидантами.
Белый и зеленый чай не только нормализуют давление, но и предотвращают онкологию.
Ранее сообщалось, что если взрослый человек уменьшит потребление пищи примерно на 30 процентов, причем, не меняя состав продуктов, продолжительность его жизни увеличится на несколько лет. Кроме того, у него понижается риск сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний, характерных для пожилых людей.
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