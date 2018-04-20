Названо простое, но эффективное средство от перепадов давления

Британские ученые из Имперского колледжа назвали средство, которое посожжет бороться с перепадами давления. Это касается тех случаев, когда изменение положения тела сопровождается скачками давления и негативными ощущениями, сообщается в профильном издании.

Фото: REX

Если человек резко встает, то он даже рискует потерять сознание: давление резко падает. Помочь в таких случаях способна обычная вода. Это показало исследование, в котором приняли участие добровольцы, страдающие данным недомоганием. Они выпивали по пол-литра воды Это помогало поднять давление и приблизить его к норме.

Ранее сообщалось, что врачи "скорой" давно уже обратили внимание на то, что в неустойчивую погоду повышается количество вызовов от людей с "прыгающим" артериальным давлением. Для таких дней характерны порывистые ветры, скачки атмосферного давления. Капризы погоды часто становятся причиной недомогания у людей с вегето-сосудистой дистонией. Какие же особые приметы помогают понять, снизилось ваше давление, или, наоборот, подскочило?

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