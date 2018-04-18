Ученые объяснили, чем опасен ежедневный прием душа

В США ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что каждодневное купание может увеличить риск инфекции. Слишком большое количество воды способно уменьшить гидратацию кожи, сообщает Daily Mail.

Это вызывает сухость кожи, трещины, что позволяет микробам проникать внутрь. Ученые настаивают, что ежедневный прием душа не является необходимостью. В частности, купание обычно просто устраняет запахи, а не снижает риск заболевания людей.

Также частый душ стирает полоски кожи "хороших" бактерий, которые поддерживают иммунную систему, поэтому устраивать "банный день" достаточно всего один или два раза в неделю. Чтобы защитить себя от инфекций, людям лучше сосредоточиться на чистоте своих рук, а также одежды, которая собирает мертвые клетки кожи.

Ранее сообщалось, что мы плавали и будем плавать в прудах меж тины, консервных банок и сигаретных бычков. А рядом с нами плавают утки, чайки, собаки… и продукты их жизнедеятельности. Впрочем, не только их.

"Когда вы купаетесь вода так или иначе, но попадает вам в рот, — объясняет врач-эпидемиолог Андрей Коростылев. — В итоге, приятное охлаждение от зноя может закончиться кишечной инфекцией".

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