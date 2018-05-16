Cвиной дельтакоронавирус - вирус, вызывающий болезнь у свиней, - может стать смертельной угрозой для всего человечества. Таковы результаты последних лабораторных исследований по изучению данного вируса.
Лабораторные тесты показывают, что вирус, впервые обнаруженный в Китае в 2012 году, может перемещаться между клетками. Данное явление наблюдается и у зараженных людей. Болезнь, вызываемая вирусом, схожа по своей природе с атипичной пневмонией (SARS или тяжелый острый респираторный синдром), а также MERS (Ближневосточный респираторный синдром), которые вместе привели к смерти более тысячи человек.
Когда болезнетворные бактерии были впервые обнаружены у свиней в Китае, то свиной дельтоколоновирус не ассоциировался с болезнью. В 2014 году, вирус стал причиной возникновения диареи среди свиней в штате Огайо, США.
Главный научный сотрудник доктор Скотт Кенни из "Исследовательской программы общественного питания"штата Огайо описал действие вируса следующим образом: "Рецептор похож на дверной замок. Если вирус может вскрыть замок, то он сможет попасть в клетку и потенциально заразить хозяина. Далее дело только за делением вируса в клетке".
На данный момент случаи заболевания свиным дельтакоронавиром среди людей не зарегистрированы. Исследователи полагают, что вирус, поражающий свиней, похож на вирусы SARS и MERS. В 2002 и 2003 годах вспышка атипичной пневмонии, начавшейся в Китае, привела к смерти 774 человек в 37 странах. В настоящее время вспышка вируса MERS в Саудовской Аравии привела к смерти 708 человек.
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