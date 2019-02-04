Минздрав: за 2018 год в мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев заболевания раком

Более 18 миллионов случаев заболевания раком выявлено в мире за 2018 год, и около 9,6 млн. человек скончались от этой болезни. Об этом со ссылкой на данные Международного союза International Union Against Cancer (UICC) сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

В сообщении отмечается, что в 2018 году в России врачи диагностировали 617 тысяч новых случаев заболеваний, что на 20 тысяч случаев превышает показатели 2017 года. По словам главного онколога Минздрава России А.Д. Каприна, подобная разница является показателем усиления системы ранней онкологической помощи больным, а не новой вспышкой болезни.

Борьба с раком получила в России статус национального приоритета в здравоохранении. Национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает сокращение сроков диагностики болезни на ранних стадиях и начала лечения с помощью создания дистанционных референсных центров.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

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