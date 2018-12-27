Врачи назвали причины ранней старости

Итальянские и английские ученые провели исследование добровольцев, с целью выявления признаков преждевременного старения людей. Участие приняли 2239 желающих.

В рамках эксперимента у участников эксперты взяли образцы мочи и сыворотки крови. Каждый показатель исследовали, выявляя истинный биологический возраст человека под воздействием влияния различных факторов образа жизни. Особое внимание ученые уделяли вредным привычкам и наличию неустойчивого эмоционального состояния испытуемых.

В результатах исследования указан ряд основных причин преждевременного старения людей — постоянный стресс и депрессия, а также чрезмерное употребление алкоголя. Не менее губительным является лишний вес и отсутствие постоянных физических нагрузок. В совокупности данные факторы приводят к значительной деформации внешнего вида человека и износу органов жизнедеятельности организма.

Ранее Правда.Ру писала о том, что ученые из Королевского колледжа Лондона разработали новую методику определения действительного биологического возраста человека.

Читайте также:

Возраст не по паспорту, а по факту

Для России 80 лет - уже долгожитель | Правда.Ру