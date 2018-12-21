Ученые определили три возраста одиночества человека

Американские ученые из университета в Сан-Диего, штата Калифорния выяснили три возраста человека, когда одиночество становится максимально обостренным состоянием.
Прийти к такому выводу исследователям помогла специальная шкала одиночества, разработанная в Лос-Анджелесе. Результаты ученых помогли выявить, что повышенное чувство беспокойства, тоска и депрессия, связанная с одиночеством, чаще всего возникает в три определенных возрастных периода.
Первые серьезные переживания одинокого человека возникают в 30 лет. Одни специалисты связывают данный возраст с временным кризисом, поиском себя и своего предназначения, другие уверены, что переживания напрямую связаны с одиночеством и осознанием серьезной взрослой жизни. У любителей свободы к 30 годам появляется понимание необходимости постоянного партнера.
Второй период одиночества наступает в 55. Для многих людей он связан с появлением серьезных возрастных изменений, болезней. Психика человека становится более подвижной и восприимчивой.
Третий период самый болезненный и обостренный. Наступает он уже в глубокой старости, ближе к 90 годам. Близких людей становится все меньше, а это может свидетельствовать о потери необходимой социализации.
В планах ученых понять, почему одиночество влияет на человека подобным образом и, как найти универсальное лекарство от этого состояния.
Читайте также:
Одиночество в сети: почему люди разучились общаться
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Известный американский портал We are the mighty опубликовал итог моделирования последствия ядерного удара, нанесенного всего одной подлодкой типа "Борей"
День рождения Степана Бандеры стал официальной праздничной датой на Украине. Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в следующем году.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.