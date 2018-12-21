Ученые определили три возраста одиночества человека

Американские ученые из университета в Сан-Диего, штата Калифорния выяснили три возраста человека, когда одиночество становится максимально обостренным состоянием.

Прийти к такому выводу исследователям помогла специальная шкала одиночества, разработанная в Лос-Анджелесе. Результаты ученых помогли выявить, что повышенное чувство беспокойства, тоска и депрессия, связанная с одиночеством, чаще всего возникает в три определенных возрастных периода.

Первые серьезные переживания одинокого человека возникают в 30 лет. Одни специалисты связывают данный возраст с временным кризисом, поиском себя и своего предназначения, другие уверены, что переживания напрямую связаны с одиночеством и осознанием серьезной взрослой жизни. У любителей свободы к 30 годам появляется понимание необходимости постоянного партнера.

Второй период одиночества наступает в 55. Для многих людей он связан с появлением серьезных возрастных изменений, болезней. Психика человека становится более подвижной и восприимчивой.

Третий период самый болезненный и обостренный. Наступает он уже в глубокой старости, ближе к 90 годам. Близких людей становится все меньше, а это может свидетельствовать о потери необходимой социализации.

В планах ученых понять, почему одиночество влияет на человека подобным образом и, как найти универсальное лекарство от этого состояния.

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