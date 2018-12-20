Ученые выяснили, как депрессия усугубляет стресс

Человек, страдающий депрессией получает более негативный эффект от испытываемого стресса, чем здоровый. К такому выводу пришли специалисты Российской Академии Наук.
Учеными был проведен эксперимент на 76 добровольцах. Часть людей страдали от депрессии, другие же были в эмоционально устойчивом состоянии. Всем испытуемым предложили найти числа на карточках за ограниченное количество времени. На выполнение задания специалисты выделили всего 15 секунд. По их мнению, работа в таких условиях очень сложна и обеспечивает испытуемым состояние стресса.
Чтобы увидеть изменения в организме людей, исследователи взяли кровь у 76 добровольцев перед выполнением задания и после него. Показатели той части людей, что испытывала на себе влияние депрессии не могла прийти в норму более часа уже после задания. У другой части испытуемых изменения на гормональном уровне были выявлены только во время прохождения испытания. Уязвленность депрессивного человека в любой стрессовой ситуации была неоспоримо доказана.
Многие ученые не раз обращали внимание людей на то, что позитивное мышление и вера в лучшее помогает человеку избежать лишних негативных мыслей. Ранее Правда.Ру писала о том, какие еще способы помогут побороть стресс и его последствия.
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