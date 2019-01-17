Врачи предложили наказывать россиян за запись и неприход на прием

Главный врач уфимской поликлиники №1 Динар Валиуллин выступил с предложением к депутатам о введении наказания пациентов, которые не пришли на прием.
Данную инициативу врач пояснил тем, что практически треть записей к врачам не подтверждается присутствием пациента. При этом, большинство людей обещают прийти при предварительном обзвоне каждого записавшегося.
Динар Валиуллин утверждает, что возникает абсолютно недопустимая ситуация, когда записи на прием нет, а врач в это время сидит без пациента и гадает, придет он по своей записи или нет. Врач обратился к башкирским депутатам с просьбой устранить несовершенства федерального закона и перенять западную систему, которая наказывает тех, кто не пришел на прием к врачу. Главврач предложил ввести оплату за пропуск приема.
Инициатива доктора пришлась местным депутатам по душе. Они обещали подумать над предложением врача и высказались, что считают ответственность за непосещение врачей по предварительной записи должна быть как гражданская, так и иная.
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