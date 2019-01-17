Российские врачи научились брать анализ крови без боли

Московский наукоград Троицк разработал и ввел в производство уникальный медицинский аппарат, позволяющий брать кровь пациента без болезненных ощущений. Об этом сообщают СМИ.

Новую разработку поддержал Фонд "Сколково", московский Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, а также АСИ. Аппарат обеспечивает абсолютную стерильность, а ранка от него заживает очень быстро, при этом в новейшей разработки нет привычных нам иголок от шприцов.

В аппарате встроен специальный лазер, безопасный для глаз и рук. Принцип действия заключается в том, что пациент должен поднести свой палец и нажать специальную кнопку, а дальше в нем образуется микроканал, которого достаточно для забора крови на клинический анализ. Глубина прокола пальца регулируется для пациентов разного возраста, но, главное, что боли при сдачи не почувствует ни ребенок, ни взрослый человек.

Преимущество нового устройство в том, что оно не требует дорогостоящих расходных материалов и защитных очков во время использования. При этом аппарат может заменить устаревшие способы сбора крови на анализ, от которых отказались уже многие страны.

Читайте также:

Общий анализ крови у детей. Расшифровка результатов…

Содержание железа в крови: показатели нормы и что…