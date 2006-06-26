Новая беда: в Китае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа.

Сообщение опубликовано на сайте Минсельхоза Китая.

По данным министерства случаев передачи этого вируса человеку пока нет.

"Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун провинции Сычуань", — написано на сайте.

Как следует из текста заявления, от вируса H5N6 погибли 1840 из 2497 птиц, находившихся на ферме.

"Местные власти предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. На данный момент уничтожено более 2,26 тысячи домашних птиц", — сообщают китайские эпидемиологи.

Ранее министерство сельского хозяйства КНР сообщало о вспышке птичьего гриппа H5N1 на одной в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань. Тогда 4,5 тысячи птиц заразились и погибли, а для предотвращения распространения эпидемии были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.

Напомним, что и это опасное заболевание - птичий грипп (как и новый коронавирус) - "родом из Китая". Появившись в 2003 году, он периодически "возвращается".

Причем, как писала ранее "Правда.Ру", Китай не всегда был так "откровенен", как сегодня. Напомним, как это было

Китай два года замалчивал эпидемию птичьего гриппа

Китайские учёные выяснили, что причиной смерти человека, умершего в ноябре 2003 года, является не атипичная пневмония (SARS), а птичий грипп. Больной умер через 4 дня после госпитализации.

Судя по истории болезни, у пациента были симптомы и SARS, и птичьего гриппа. Эпидемия SARS закончилась в июле 2003 года, поэтому когда в ноябре 2003 года в больницу поступил пациент со схожими симптомами, медики не на шутку переполошились, они боялись возвращения атипичной пневмонии. Однако генетический анализ показал тогда, что гибель человека вызвал какой-то другой вирус. Дальнейшая проверка образцов выделенных из лёгких погибшего показала, что причиной смерти больного был вирус птичьего гриппа — H5N1.

Это важно, потому что в ноябре 2003 года Китай не сообщал о вспышках этого заболевания даже среди домашней птицы, в то время как зарубежные ученые предупреждали о том, что вирус всё-таки циркулирует на территории Китая. В феврале 2004 года КНР наконец признал факт того, что вспышки птичьего гриппа имеют место на птицефабриках.

Однако несмотря на многочисленные человеческие жертвы в других странах, официальный Китай до ноября 2005 года не сообщал о гибели людей. Никакой информации не появилось даже после того, как два жителя Гонконга заболели после посещения китайской провинции Фуцзянь.

Позиция, принятая официальным Китаем в начале эпидемии (тогда заразу можно было локализовать и уничтожить усилиями мирового сообщества), приводит в недоумение. Очевидно, что при принятии такого решения китайским правительством двигали либо политические амбиции, либо уверенность в собственных силах.

Артём НЕДОЛУЖКО, сотрудник РАН