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Ученые: диеты и голодание - лучший способ растолстеть

Здоровье print

Изнурительные диеты – далеко не лучший способ для похудания. Зачастую, резко ограничивая себя в питании, желающие сбросить вес достигают обратного результата, утверждают британские специалисты.

Британская диетическая ассоциация (БДА) провела исследование, которое наглядно показало, что разные экзотические диеты, которые столь популярны среди населения, обладают так называемым «эффектом маятника». То есть, садясь на диету, люди в результате не сбрасывают вес, а даже набирают. Это происходит, когда после ограничения в еде человек вновь переходит к обычному режиму питания. Наученный горьким опытом организм, испытавший «пищевой стресс» начинает усиленно делать стратегические запасы, сводя на «нет» титанические усилия своего хозяина.

В исследовании приняло участие около 4 тысяч британцев, которые хоть раз подвергали себя испытанию диетой. Оказалось, что каждый третий из опрошенных уже через несколько недель после окончания диеты становился тяжелее, чем был до нее. Причем, 20% из них говорят, что новый вес превышал старый более чем на 6 кг. Каждый четвертый заявил, что безумно устал от необходимости ограничивать себя в пище, а около половины признались, что не смогли вынести столь тяжелого испытания и принялись есть все подряд раньше времени. Прекратив голодать, две трети быстро вернулись к прежнему весу.

Тем не менее, как показал опрос, большинство британцев не покидает мысль о том, как бы похудеть. При этом оказалось, что мужчины хотят сбросить больше килограммов, чем женщины. Так, дамам, в большинстве своем, достаточно избавиться от 3-6 килограммов, а мужчины стремятся к потере хотя бы 6-9 кг.

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