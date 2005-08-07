Учёные вычислили место, где может начаться новая опасная пандемия

Рынки диких животных в Юго-Восточной Азии создают благоприятные условия для развития коронавирусов.

К такому выводу пришли члены международной команды зоологов. Результаты их исследование опубликованы на портале bioRxiv.

Суть работы

Ученые провели исследование на рынках и фермах Вьетнама еще в 2013–2014 гг. Тогда они собирали образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) от животных, которые там продавались.

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследователи определяли наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах.

Результаты

Им удалось обнаружить следы присутствия шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae — в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель COVID-19.

"Различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны. Вдобавок вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей", — написано в опубликованном материале.

Кроме того, отмечается, что исследование показало:

по мере перемещения животных по цепочке поставок доля образцов, зараженных различными коронавирусами, возрастает:

среди обычных крыс, которых продавали ловцы - индивидуалы, доля зараженных особей составляла 20,7%.

на крупных рынках этот показатель возрос до 32%, а среди крыс, которые подавались в ресторанах, процент зараженных образцов составил 55,6%.

Схожие тенденции наблюдались для бамбуковых крыс, дикобразов и рукокрылых.

На основании этого ученые предполагают:

распространение коронавирусов на рынках мяса происходит через смешивание фекалий различных видов либо через прямую передачу патогена от одного вида к другому.

На это, в частности, указывает тот факт, что в фекалиях грызунов были обнаружены вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

Гибридизация различных штаммов вирусов является причиной зоонозных инфекций и несет серьезную угрозу человеку.

По мнению ученых, правительства Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии должны принять меры, которые не позволят появиться новым смертельно опасным вирусным болезням.

Что, собственно, и произошло в начале сегодняшней пандемии коронавируса.

Заметим, что об опасности для человека "животных вирусов" "Правда.Ру" рассказывала ранее

От птичьего гриппа могут заражаться как люди, так и свиньи

В 2006 году будет практически создана вакцина против "птичьего гриппа". Об этом сообщил член президиума Российской академии наук (РАН), академик Российской академии медицинских наук (РАМН), член Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) Рэм Петров.

"В 2006 году мы сможем сделать вакцину против "птичьего гриппа". В России есть несколько мест, которые разрабатывают такую вакцину. Это, в частности, Институт гриппа в Санкт-Петербурге, институт в Иркутске", — сказал он. "Этот вирус относится к категории быстро мутирующих. Появившись у кур, он приобрел возможность "менять хозяина", то есть заражать свиней и человека. Против него пока нет вакцины. Если он начнет распространяться, то может возникнуть пандемия", — подчеркнул Петров.

В то же время Петров отметил, что "не надо поддаваться панике". "Надо жить в режиме ожидания и быть готовым к худшему", — добавил он.

— Русская фармацевтическая компания уже объединилась с голландской лабораторией, которая обладает необходимыми технологиями, и к 2006 году они планируют создать вакцину от куриного гриппа. Хотя это дорогостоящее мероприятие, ожидается, что цена на прививку будет не больше 2-3 долларов. У нас в России уже есть эффективная методика, которая получила Госпремию и на которой основана вакцина от вируса обыкновенного гриппа. Препарат влияет непосредственно на иммунные клетки. Собираются этот метод применить и здесь, — передает слова Петрова сегодяншний "МК".

- А в Европе опасаются, что куриный грипп доберется и до них? - Никто не исключает такой возможности, ведь перелетные птицы — опасные распространители инфекции. К нам же они принесли вирус! Незадолго до начала куриного мора Всемирный банк выделил нам 30 миллионов долларов на постройку и закупку оборудования для завода по производству вакцин против разных видов гриппа.

- Вирус может мутировать так, что начнет передаваться от человека к человеку? - Сейчас доказано, что штамм H5N1 помимо людей может заражать и свиней. А на случай следующей мутации мы и стараемся поскорей создать вакцину.