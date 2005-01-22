Кандидат медицинских наук Даниил Покровский, врач-нарколог, утверждает, что среди всех существующих алкогольных напитков самый опасный для человеческого здоровья — пиво.
И призывает полностью запретить его продажу в России.
Покровский, в качестве аргумента в защиту своего мнения указывает на то, что в пиве содержатся металлы, способные спровоцировать развитие кардиопатии.
"Составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения. Во многом — даже токсичные. И, выпив всего 375 мл пива, человек получает предельно допустимую норму токсинов", — говорит нарколог.
На вопрос: что же можно пить из алкоголя, чтобы не навредить организму, Покровский дает однозначный ответ:
"Красное вино, в котором достаточно много микроэлементов и витаминов".
Впрочем, с пивом все не так однозначно, как утверждает доктор Покровский. Еще в 2004 году японский ученый доказал, что безалкогольные сорта этого напитка способны защищать организм от рака.
Сакае Аримото-Кобаяси из японского университета Окаямы провёл опыт по воздействию на мышей канцерогенных химикатов, называемых гетероциклические амины, которые можно встретить в приготовленных мясе и рыбе.
Биолог разделил мышей на две группы, одной из которых давал безалкогольное пиво, а второй — воду.
Среди мышей, которые пили безалкогольное пиво, повреждение ДНК печени, лёгкого и почек оказалось на 85% ниже, чем у грызунов, которые пили только воду.
Аримото-Кобаяси полагает, что в пиве есть неидентифицированные пока вещества, которые мешают аминам повреждать клетки.
Если эти составы вичислить, пивовары могли бы выпускать напиток с повышенным содержанием "антираковых" веществ, или эти вещества можно было бы добавлять в пищу.
Обладает ли такими свойствами пиво обычное — пока неизвестно, так как японский биолог начал исследование именно с безалкогольного.
Вместе с тем, учёный добавляет, что результаты, полученные на мышах, нельзя безоговорочно переносить на людей. И в любом случае злоупотребление пенным напитком принесёт намного больше вреда, чем пользы.
В частности, тот же алкоголь повышает риск рака, что может перевесить "антираковые" свойства других компонентов пива.
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