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Источник Правда.Ру

Врач предложил ввести запрет продажи пива в России

Здоровье

Кандидат медицинских наук Даниил Покровский, врач-нарколог, утверждает, что среди всех существующих алкогольных напитков самый опасный для человеческого здоровья — пиво.

И призывает полностью запретить его продажу в России.

Покровский, в качестве аргумента в защиту своего мнения указывает на то, что в пиве содержатся металлы, способные спровоцировать развитие кардиопатии.

"Составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения. Во многом — даже токсичные. И, выпив всего 375 мл пива, человек получает предельно допустимую норму токсинов", — говорит нарколог.

Что можно пить?

На вопрос: что же можно пить из алкоголя, чтобы не навредить организму, Покровский дает однозначный ответ:

"Красное вино, в котором достаточно много микроэлементов и витаминов".

Впрочем, с пивом все не так однозначно, как утверждает доктор Покровский. Еще в 2004 году японский ученый доказал, что безалкогольные сорта этого напитка способны защищать организм от рака.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

Безалкогольное пиво защищает от рака

 Сакае Аримото-Кобаяси из японского университета Окаямы провёл опыт по воздействию на мышей канцерогенных химикатов, называемых гетероциклические амины, которые можно встретить в приготовленных мясе и рыбе.

Научный опыт

Биолог разделил мышей на две группы, одной из которых давал безалкогольное пиво, а второй — воду.

Среди мышей, которые пили безалкогольное пиво, повреждение ДНК печени, лёгкого и почек оказалось на 85% ниже, чем у грызунов, которые пили только воду.

Аримото-Кобаяси полагает, что в пиве есть неидентифицированные пока вещества, которые мешают аминам повреждать клетки.

Если эти составы вичислить, пивовары могли бы выпускать напиток с повышенным содержанием "антираковых" веществ, или эти вещества можно было бы добавлять в пищу.

Обладает ли такими свойствами пиво обычное — пока неизвестно, так как японский биолог начал исследование именно с безалкогольного.

Вместе с тем, учёный добавляет, что результаты, полученные на мышах, нельзя безоговорочно переносить на людей. И в любом случае злоупотребление пенным напитком принесёт намного больше вреда, чем пользы.

В частности, тот же алкоголь повышает риск рака, что может перевесить "антираковые" свойства других компонентов пива.

Темы пиво вред нарколог даниил покровский
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