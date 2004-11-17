В 40 регионах России началась эпидемия гриппа

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 40 регионах России.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в России от гриппа привиты более 54,6 миллиона человек — 37% от численности населения страны.

Как не попасть в медицинскую статистику по гриппу, ранее рассказывала "Правда.Ру".

Как защитить себя от инфекции гриппа?

Консультирует терапевт Московской городской поликлиники № 10, врач высшей категории Людмила Дувидович.

- Чем современное лечение гриппа отличается от того, что было раньше?

— Раньше лечение было направлено на избавление от симптомов болезни. Подскочила температура — и мы срочно понижаем ее. Заломили кости, заболела голова — принимаем обезболивающее. А что ж дальше? Температура упала, болевые ощущения отступили, и мы, как нам кажется, выздоровели. На самом деле не совсем так.

Ведь высокая температура — это мощное средство защиты. При 39 градусах вирусы гриппа погибают. При повышенной температуре организм собственными силами борется с инфекцией и ему не надо мешать. Поэтому если есть возможность потерпеть высокую температуру, не спешите ее снижать. Сбив ее искусственно, вы нарушаете борьбу организма с гриппом. Такова точка зрения современной терапии.

Другое дело, если вы не в состоянии справиться с высокой температурой из-за нарушений в работе сердца. Тогда температуру нужно снижать в любом случае. Еще одно изменение: выбор препарата для снижения температуры. Раньше температуру, как правило, сбивали старым добрым аспирином. Его и сейчас хватает в аптеке в различных формах. Однако при гриппе делать этого категорически нельзя.

Грипп вызывает кровоточивость капилляров. Особенно опасные изменения происходят в альвеолах — это такие пузырьки в легких, где кровь насыщается кислородом. Капилляры лопаются и развивается резкая дыхательная недостаточность. При гриппе также увеличивается проницаемость сосудов. Они становятся похожи на решето. А если ко всему этому добавить аспирин, который разжижает кровь, то, сами понимаете, последствия могут быть не очень хорошими.

Снижать температуру следует другими способами

Например, положить на лоб полотенце, смоченное в водно-уксусной смеси — столовая ложка уксуса на 1 л воды. Хорошо помогает и обильное питье — морсы, соки, щелочные минеральные воды. А из таблеток наиболее безопасным является "Парацетамол". Он продается в аптеке как в чистом виде, так и в комбинированных препаратах.

Неплохо снижают температуру, особенно у детей, свечи "Цефекон". Принимать в качестве жаропонижающего и обезболивающего средства "Анальгин" не стоит. В качестве обезболивающего лучше "Темпалгин" или "Анальгин-хинин". Теперь о лечении самого гриппа. Так как грипп — инфекция вирусная, то и лечить его надо противовирусными средствами. Сегодня появились два новых противовирусных препарата — "Амиксин" и "Арбидол".

Для профилактики гриппа и ОРВИ эффективен и удобен "Амиксин". Его принимают по 1 таблетке один раз в неделю в течение шести недель. "Амиксин" способствует выработке собственного противовирусного белка — интерферона, который защищает организм от вирусов не только во время приёма препарата, но и в течение 1-1,5 месяца после, т.е. весь эпидемический сезон. Применение "Амиксина" с профилактической целью в период эпидемии среди врачей г. Москвы позволило снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3,7 раза. Амиксин можно применять и для лечения гриппа и других ОРВИ взрослым и детям старше семи лет.

Для лечения гриппа, ОРВИ, а также ротавирусной кишечной инфекции чаще всего рекомендуют противовирусный препарат "Арбидол".

Чем он так хорош?

Обладает прямым противовирусным действием и эффективен в отношении вирусов гриппа типа А и В и других ОРВИ. "Арбидол" является индуктором интерферона, т.е. заставляет организм самостоятельно вырабатывать интерферон — мощный фактор защиты от вирусов. Благодаря этим свойствам "Арбидол" существенно облегчает течение вирусной инфекции, сокращает период лихорадки и общую длительность заболевания. "Арбидол" практически не имеет противопоказаний и побочных действий. Сводит к минимуму вероятность развития постгриппозных осложнений и обострения хронических заболеваний. Дает пролонгированный защитный эффект.

- А можно ли только народными средствами вылечить грипп?

— Если поставлен диагноз "грипп", то ни о каком излечении народными средствами не может быть речи. Да, можно избавиться от каких-то симптомов, но не от заболевания. А вот использовать средства народной медицины для профилактики можно. Ведь общеизвестно, что ежегодно гриппом заболевает лишь 15% населения. Так что попасть в оставшиеся 85% не так уж трудно. Поэтому можно пить витаминные чаи из шиповника, черной смородины, лимона, крапивы, можно есть чеснок или капать его настои в нос.

- А как лечиться больным с хронической патологией?

— Прежде всего, этим категориям пациентов лечиться следует под строгим контролем врача. Больным с хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей — хронической пневмонией, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой — и почек вместе с противовирусной терапией с первого дня лечения также следует давать антибиотики. Объяснение этому простое. Иммунитет слабеет, когда нехорошие микробы идут в атаку. Чтобы этого не произошло, и надо проводить антибиотикотерапию.

Лучше всего это делать с помощью современных антибактериальных средств широкого спектра действия. К ним относятся "Ципролет", "Цифран", "Таривид", "Рулид" и "Сумамед". У них меньше побочных эффектов.

А вот у гриппозных больных с ишемией или гипертонией свои нюансы. Им надо скорректировать прием препаратов от основного заболевания. При сердечно-сосудистых заболеваниях часто ежедневно принимают аспириносодержащие препараты. Во время гриппа во избежание неприятных последствий следует их полностью отменить. Что же касается противогипертонических средств, то их дозы нужно снизить — ведь при гриппе и так часто понижается давление. В любом случае все нужно делать лишь после консультации с лечащим врачом.

- Какие осложнения чаще всего встречаются после гриппа?

— Наиболее частыми осложнениями после гриппа являются пневмонии, отиты, синуситы, бронхиты, со стороны сердца — миокардит и перикардит.

- Какие прививки наиболее эффективны? На какое время защищают они от гриппа?

— Сейчас существует целый ряд прививок против гриппа. Живые прививки, несмотря на их эффективность, противопоказаны очень многим. А вот инактивированные и так называемые сплит-вакцины практически не имеют противопоказаний, за исключением аллергии к яичному белку. Для защиты против гриппа можно использовать "Ваксигрип", "Инфлювак" и "Гриппол". Последняя наиболее популярна в последнее время.

В зависимости от контингента эффективность прививок против гриппа составляет в среднем 92-95%. Наибольшая защищенность от гриппа у 89-92% развивается через два месяца. Однако у 30% больных иммунный ответ возникает уже спустя две недели. Прививки защищают от гриппа на 6-12 месяцев, в зависимости от вида прививки и контингента.

Итак, подведем итоги: