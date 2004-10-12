О чём "сигналят" мёрзнущие ноги

Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания.

Об этом сообщила в эфире Пятого канала врач-невролог Ирина Ляскина.

"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек", - отметила Ляскина.

Доктор посоветовала тем, у кого часто мёрзнут ноги, пройти медицинское обследование.

Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь.

"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном", - советует врач.

Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Болезнь Рейно - это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия - множественное поражение периферических нервов.

К слову, о том, как поддержать организм осенью, ранее рассказывала "Правда.Ру"

Осенние витамины

Осень — идеальное время для того, чтобы запастись витаминами на грядущую зиму. Что нового появилось на прилавках аптек?

На вопросы читательниц отвечает заведующая московской аптекой "РУТА" Галина Валентиновна Ловцова.

"С приходом холодов часто простужаюсь. Посоветуйте, пожалуйста, какие витамины нужно принимать, чтобы не заболеть". Светлана П., г. Владимир

- Осенью витамины в первую очередь необходимы, чтобы укрепить иммунитет. Поэтому в "зимних" комплексах роль первой скрипки исполняют витамины, стимулирующие защитные функции организма. Это всем известная аскорбинка, а также витамины А, Е и В6. Все они повышают сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям. Удобно принимать современные поливитаминные препараты, которые наряду с витаминами содержат и другие компоненты, повышающие иммунитет. Это, например, микроэлементы цинк и селен, а также лекарственные растения: эхинацея, женьшень, лимонник и астрагал. В аптеке сейчас большой ассортимент современных, удобных в применении и эффективных препаратов. Их, как правило, нужно принимать всего лишь раз в день. Это как популярные "Спектрум" и "Мультимикс", так и недавно появившийся на аптечном рынке "Динамизан" и "Екстрем Мультивит". Тем, кто отдает предпочтение отечественным препаратам, можем порекомендовать новые "Вектрум-Актив" и "Селмевит". Хорошо повышают иммунитет комплексы "Иммуно Старт" и "Иммунап Форте".

"Моя дочь-школьница почти всегда заболевает в начале зимы. Может быть, есть какие-нибудь детские витамины, повышающие иммунитет?" Ангелина К., г. Самара

- Сейчас в аптеках множество витаминных препаратов для детей в ярких упаковках.Московским НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ рекомендованы витаминные комплексы фирмы Pharmamed Naturals (США), разработанные для максимальной поддержки растущего организма. Комплекс "Больше, чем витамины" поможет детям физически ослабленным и часто болеющим. Он укрепляет иммунитет и способствует скорейшему выздоровлению после болезней. Он же хорошо подходит детям и подросткам при повышенных физических и умственных нагрузках. Жевательные таблетки с малиновым вкусом "Ацидофилис-бифидум плюс витамин С" не только вкусны, но и полезны. Они ускоряют восстановление организма после перенесенной болезни и укрепляют иммунитет. Дети с удовольствием употребляют "Иммуно Мишки". Этот комплекс из витаминов и эхинацеи с добавлением натуральных соков повышает сопротивляемость организма к простудным и вирусным заболеваниям. Он ускоряет выздоровление и уменьшает вероятность осложнений после болезней. Биокомплекс выпускается в виде фруктовых мармеладных мишек.Осенью, когда постепенно понижается сопротивляемость организма к инфекциям, неплохо помогает "Форте Пиковит" и "Вектрум-Джуниор".

"Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь витамины для зрелых женщин, способные повышать защитные функции организма в зимний период". Лидия Викторова, г. Москва

- Это специальные гериатрические витаминные комплексы, стимулирующие иммунитет и наряду с этим улучшающие память и сон. Очень популярны препараты "Геримакс" и "Геримакс-Женьшень", "Оксивитал". Эти лечебно-профилактические средства подходят женщинам старше 40 лет в состоянии стресса и переутомления, а также для повышения общей сопротивляемости организма. Комплекс "Больше, чем оксиданты" увеличивает жизненную энергию и снижает риск возрастных заболеваний. Также не плох препарат "Спектрум 50+", который, ко всему прочему, улучшает память и умственную работоспособность. Чтобы сократить период выздоровления после заболеваний, в том числе инфекционных, можно принимать такие препараты, как "Иммуно Старт", "Иммуновит", "Иммунап", а также "Вектрус Актив" и "Триовит". А вот для восстановления организма после лечения антибиотиками поможет "Супрадин" и "Берокка".

"Слышала, что аскорбиновая кислота — прекрасный иммуностимулятор, но язвенная болезнь желудка не позволяет мне употреблять ее в чистом виде. Подскажите какие-нибудь растительные средства, содержащие аскорбиновую кислоту и при этом повышающие иммунитет". Екатерина М., г. Тверь

- Аскорбиновая кислота содержится в большом количестве растений. Можно, конечно, заваривать разные травы, купленные в аптеке или собранные самостоятельно, но лучше остановиться на чем-нибудь одном. К примеру, на очень популярном витаминном напитке, одном из лучших средств для лечения гипо- и авитаминозов. Я имею в виду — настой плодов шиповника. Содержит он до 4500 мг% витамина С, а также провитамин А. Настой лучше готовить так: толченые плоды залить кипятком в термосе и оставить на 20-30 минут, затем процедить и пить без ограничений как чай.

"Я жду ребенка и очень не хочу с приходом осенних холодов заболеть. Есть ли какие-нибудь витамины для будущих мам, стимулирующие иммунную защиту?". Ольга О., г. Железнодорожный

- Без сомнения, есть. Например, "Прегнавит". Этот комплекс содержит все необходимые витамины и микроэлементы для женщин в период беременности и кормления грудью. Также на аптечном рынке недавно появился хороший отечественный поливитаминный комплекс "Элевит". Входящие в эти препараты витамины и минералы восполняют дефицит этих соединений в организме во время беременности, а кроме того, повышают сопротивляемость к инфекциям. Мультивитаминные препараты для будущих мам "Прегнакеа с цинком" и "Матерна" также хорошо поднимают иммунитет и хорошо переносятся.

"Моя дочь обожает витаминные препараты, особенно шипучие таблетки. Она делает из них напитки и пьет без ограничения. Поясните, пожалуйста, так ли витамины безвредны? Виктория К., г. Сергиев Посад

- Несмотря на то, что поливитамины часто выпускают в виде конфет, желе, сиропов и шипучих напитков, употреблять их в большом количестве ни в коем случае нельзя. Ведь витамины — точно такие же лекарственные препараты, как, скажем, анальгин или аспирин. При избыточном употреблении витаминов могут возникнуть гипервитаминозы, которые сопровождаются общим ухудшением самочувствия, аллергией, раздражением слизистой желудка и дисфункцией почек. Поэтому все поливитаминные препараты надо принимать строго согласно инструкции и никогда не превышать доз.