Травматолог рассказал об опасности хрустеть пальцами

Травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой заявил, что хруст пальцами разбалтывает суставы. По его словам, это ведет к раннему возникновению артроза. Также медик отмечает, что "клацанье" пальцами больше похоже на невроз.

"Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", - подчеркнул Терновой.

Врач посоветовал обратиться к психиатру, если хруст пальцами происходит без причины. А если хочется похрустеть суставами из-за мышечного напряжения, то лучше обратиться к массажисту.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об опасности хруста в пальцах.

"Моя дочь любит выворачивать кисти рук так, что у нее похрустывают суставы. Не опасна ли эта привычка?" Зоя Васильевна Несмеянова, Пермь

На вопрос читательницы отвечает артролог Центральной поликлиники № 2 Министерства обороны РФ, врач высшей категории Валерий Никитович ЗОЗУЛЯ. Порой встречаются любители так изгибать пальцы рук, чтобы намеренно извлечь из них щелкающий звук. Начинается это "увлечение", как правило, еще в детстве. Тогда хрящевая структура в суставах преобладает над костной, что придает им повышенную гибкость. Взаимодействуя друг с другом, мягкие хрящи способны издавать характерные щелчки. Молодым это нравится, и они готовы проделывать такой "фокус" снова и снова. В результате привычка "хрустеть пальцами" остается на всю жизнь. Но при этом суставы постоянно травмируются, отчего теряют подвижность. А вместе с тем растет риск появления раннего артроза.

Потом появляется хруст в суставах — первая весточка надвигающегося артроза. О его появлении можно не подозревать довольно долго. Суставные хрящи разрушаются годами. Их гладкая, зеркальная поверхность растрескивается, а покрывающая ее клейкая смазка постепенно теряет влагу. В результате кости в месте соединения приобретают неровности и шероховатости. Трение между ними увеличивается, а их перемещение относительно друг друга сопровождается специфическим треском.

Сами хрящи не имеют нервных окончаний, поэтому нет и болезненных ощущений. Но с возрастом все эти изменения прогрессируют, и кости, объединенные в сустав, полностью оголяются. А в них-то как раз нервные окончания присутствуют. При движении головки костей трутся между собой, вызывая сильную боль. Вокруг суставов находится большое количество сухожилий, которые тоже втягиваются в процесс разрушения, деформируются, в них начинаются разные воспалительные явления.

Медики склонны считать артроз возрастной болезнью. Но нередко он поражает и довольно молодых людей. Особенно, если их деятельность связана с большими физическими нагрузками. Преждевременному старению суставов подвержены, например, грузчики, спортсмены и профессиональные танцовщики. К артрозу также располагает тучность. Лишний вес создает слишком большую нагрузку на ноги. У полных людей достаточно часто первыми выходят из строя тазобедренные и коленные суставы. Жертвами артроза нередко становятся женщины, вступающие в климактерический период, что связано с гормональной перестройкой организма.

Пока он еще не завладел суставами полностью, есть возможность прекратить его наступление. Немалая роль в этом отводится специальной лечебной гимнастике. Правильно подобранные физические упражнения в ряде случаев способны не только остановить болезнь, но даже стимулировать рост истонченного хряща. Они улучшают кровоснабжение окружающих сустав мышц и тканей, обеспечивают хрящи кислородом и восстанавливают обменные процессы.

В борьбе с артрозом можно добиться успеха с помощью лекарственной терапии. В этих целях используют препараты, которые способствуют восстановлению суставных хрящей. К ним относится Румалон, созданный из животного материала. Он применяется внутримышечно, курс лечения состоит из 25-30 уколов. Подобным действием обладают также Мукартрин и Артепоран, которые потребуют 15-20 инъекций. Эти лекарственные средства можно дополнить такими препаратами, как Структум в капсулах, Цель Т, выпускаемый и в капсулах, и в ампулах, или Траумель С. Прием препаратов внутрь длится до 4 месяцев. К их поддержке было бы разумно прибегать каждые полгода — год.

Одновременно с основными лекарствами для лечения и профилактики артроза обычно рекомендуют сосудорасширяющие средства, к которым относятся Трентал и Пентоксифиллин. Благодаря им улучшается кровоснабжение суставов. Кроме того, назначают биологические стимуляторы — экстракт алоэ, Фибс, стекловидное тело. Женщинам после сорока не помешает также пополнить потери кальция, принимая Кальцид, Кальций D3 Никомед или Витрум Кальциум. В этих препаратах присутствует витамин D, без которого кальций не всасывается в костную ткань.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК ПРИ АРТРОЗЕ Для кистей рук хорошим тренажером служит кольцеобразный резиновый валик. Его просто надо почаще мять в руках. Полезно также раз от разу сильно сжимать и разжимать кулаки. Или постарайтесь сложенными вместе пальцами достать до основания ладони. Наиболее уязвимы для артроза большие пальцы рук. Поэтому им стоит специально уделить внимание. Раскрыв ладонь, нужно согнуть большой палец, чтобы его кончик дотронулся до основания мизинца. Затем выпрямить его, и затем повторить упражнение .

Внимание: разрабатывать суставы можно лишь до той поры, пока артроз не подает болезненных сигналов. В ином случае их необходимо оставить в покое до тех пор, пока боль не пройдет совсем.

Анастасия ВИНОГРАДОВА