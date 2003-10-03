Нарколог: Бокал вина за ужином для россиянина - путь к алкоголизму

В Европе традиционный бокал вина вечером — привычная норма, часть культуры. А вот у россиян с него чаще всего начинается алкоголизм.

В том абсолютно уверен Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава РФ. Почему — он рассказал в эфире радио Sputnik.

"Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но, если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые", — считает Брюн.

Поэтому главный российский нарколог настоятельно рекомендует тем, кто привык или просто любит, выпивать "за ужином бокальчик-другой" сходить к врачу и пройти специальный тест, который поможет выявить — если она есть, конечно, склонность к развитию алкоголизма.

Но есть у нас в России и еще одна "страсть": пиво. Этот пенный напиток многие и за алкоголь-то не считают.

А зря. Вот, что писала по поводу алкоголизма пивного "Правда.Ру".

Пивные дела. О нюансах женского восприятия пива

Кому из милых дам можно пить пиво, а кому стоит быть все же ближе к натуральным сокам? О нюансах женского восприятия пива рассказывает доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела клинического исследования алкоголизма НИИ наркологии РАМН в Москве Владимир Борисович АЛЬТШУЛЕР .

Какая доза пива является для женщины допустимой?

Допустимая доза — это та, которая не опьяняет. Если напиток потребляется в дозах опьяняющих, это значит, что человек им злоупотребляет. Причем это относится к любому алкогольному напитку, не только к пиву. Поэтому норма у каждого своя, и переносимость и предел дозировок напитка очень индивидуальны. Если пиво не вызывает опьянения, можно употреблять его, не опасаясь развития алкоголизма. Правда, это не исключает развития различных патологических процессов в органах и тканях. Существует так называемая алкогольная болезнь. Не нужно путать ее с алкоголизмом, который является психическим заболеванием. Она может заключаться в изменениях различных органов: печени, селезенки, сердца, нервной системы, вызванных алкоголем. Алкоголизм, то есть психологическая зависимость, при этом не развивается. Алкогольная болезнь — источник многих бед. А для женщины она, кроме всего прочего, чревата и серьезными нарушениями детородной функции. Кстати, по статистике, около 75% женщин, больных алкоголизмом, имеют те или иные гинекологические заболевания. Портятся кожа, зубы, становится одутловатым лицо. Один из типично женских признаков алкоголизма — непропорциональная худоба ног, вызванная нарушением питания тканей и поражением мелких нервов.

То есть человек становится противен сам себе?

Он становится противен другим. Кстати, часто женщины в качестве причины, побудившей их искать помощи на дне бутылки, называют жизненные невзгоды, личные неприятности, одиночество, сексуальную неудовлетворенность, утрату былой красоты. Но почти всегда эти причины на самом деле являются следствием пьянства. С ним связаны и развитие фригидности, и изменение внешнего вида, и многое другое. Ведь если есть патология внутренних органов — например, печени, почек, — это отражается на внешности. А для женщин внешность играет гораздо более важную роль, чем для мужчин.

Через какое время начинает развиваться алкогольная болезнь?

У всех по-разному. Для того, чтобы запустились патологические процессы, нужно пить до опьянения, то есть злоупотреблять алкоголем, и делать это регулярно. Скорость формирования алкогольной болезни и алкоголизма сугубо индивидуальна. У женщин она колеблется от 6 месяцев до 7 лет, у мужчин — до 15 лет. Выделяют даже три вида алкоголизма по этому признаку. Одна из форм — когда человек может достаточно долго злоупотреблять алкоголем безнаказанно.

А как понять, что развился алкоголизм?

По симптоматике. Начало развития болезни характеризуется утратой количественного контроля. Когда становится типичным превышать меру, не чувствовать ее, больной не может остановиться. При этом не бывает, чтобы человек вчера не был алкоголиком, а на следующее утро им стал. Этот процесс развивается постепенно. У всех бывают моменты потери контроля, но когда они учащаются и такое положение дел становится обычным, можно говорить о формировании алкогольной зависимости. Признак следующей, более тяжелой стадии алкоголизма — похмельный синдром. Этот симптом свидетельствует о том, что болезнь прогрессирует.

Действительно ли алкоголизм неизлечим?

Да, это так. Точнее говоря, лечение дает эффект — человек совершенно не употребляет алкоголь. Но помочь ему стать таким, каким он был раньше, когда мог пить и при этом себя контролировать, медицина не может. Способность пить нормально лечение не вернет, и в этом смысле алкоголизм неизлечим.

Если алкоголизм начался с злоупотребления пивом, значит ли это, что потом человек обязательно перейдет на более крепкие напитки?

Совершенно не обязательно. Есть так называемый "пивной" алкоголизм, когда люди пьют только пиво и являются алкоголиками.

А в телевизионной рекламе пиво преподносят как совершенно безобидный напиток, вроде лимонада.

Это далеко не безобидный напиток. И такое количество рекламы совершенно недопустимо. Она делает пиво престижным напитком, уместным в любой обстановке, формирует образ находчивого, удачливого героя с бутылкой пива в руке. Это очень опасная ситуация.

Многие дамы уверены, что в умеренных количествах пиво полезно. Якобы это бесценный источник витаминов группы В и других полезных веществ.

Если вам не хватает витаминов, купите в аптеке витаминно-минеральный комплекс. Пиво при этом пить совершенно не обязательно. Лучше употреблять побольше натуральных соков, минеральной воды.

Влияет ли возраст на развитие алкоголизма? В 20 и в 40 лет у женщин разные шансы приобрести алкогольную зависимость?

Считается, что молодой возраст предполагает более стремительное развитие болезни. Хотя есть и исключения. В молодости наблюдаются развитие зависимости от алкоголя, психические изменения в поведении, привязанность к спиртному. Человек забывает о совести, долге, чувствах, он на все готов ради выпивки, мы называем такой алкоголизм "воинствующим". В старшем возрасте больше признаков алкогольной болезни. Это и понятно — организм уже не тот, ресурсы частично истрачены, поэтому токсический эффект алкоголя и его влияние на внутренние органы, особенно сердце и печень, более ощутимы. При этом у человека нет такого рьяного стремления к алкоголю. Больной пьет меньше, дробными дозами, у него не очень тяжелое опьянение, но вред организму наносится очень существенный.

Многие считают, что алкоголизм — это когда человек пьет в одиночку, и ему уже не нужна компания. Так ли это?

Могу сказать, что в одиночку чаще пьют женщины. Женское пьянство ведь не приветствуется, в обществе к нему относятся, мягко говоря, с осуждением. А мужское — в порядке вещей. Многие считают, что мужчина, который не пьет — просто не мужчина. Поэтому здесь дело именно в общественном отношении, запрете на женский алкоголизм. Вот дамы и стесняются своей пагубной привычки, стараются ее по возможности скрывать. Но это им удается лишь до определенного момента.

Важна ли наследственность при развитии алкоголизма?

Да, она имеет очень большое влияние на формирование зависимости. Отягощенная наследственность — сигнал к тому, что риск заболеть велик. Это, конечно, не означает, что такой человек обязательно станет алкоголиком. Однако, если вы знаете, что кто-то в вашей семье страдал алкоголизмом, вам лучше избегать употребления алкогольных напитков.

А пристрастие к табаку или, например, к кофе может влиять на формирование зависимости от алкоголя?

Кофе, сигареты, наркотики, алкоголь, иногда даже чай — все это психоактивные вещества. Предрасположенность к формированию зависимости от одного из этих веществ касается и других. То есть, если есть какая-то зависимость — от табака, от кофе — не важно, человек при определенном стечении обстоятельств гораздо быстрее станет зависимым и от любого другого. Есть даже такой термин — "перекрестная зависимость". Кстати, тем, кто предрасположен к формированию зависимости, гораздо труднее с ней расстаться. Например, таким людям очень трудно сразу бросить курить.

Куда обращаться, если не удается самостоятельно взять себя в руки?

Конечно, к врачам в наркологический диспансер. Сейчас появилась масса частных клиник — не все они заслуживают внимания, есть откровенные шарлатаны. С другой стороны, главное — чтобы человек избавился от зависимости, и не важно, что ему поможет — грамотное лечение или "пустышка". Мы ведь не может сказать, что кто-то неправильно бросил пить. Тем более что русские люди верят в чудо, им нужна волшебная палочка, один взмах которой решит все проблемы. Поэтому в России процветают шаманы, колдуны и прочие "специалисты". А на Западе люди больше доверяют достижениям науки.

Можно ли проводить профилактику алкоголизма?