В 23 региона России пришла сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ

Сегодня на сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о том, что в России отмечен рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ.

По данным ведомства, превышение отмечено в 23 субъектах.

"На пятой неделе 2020 года в целом на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ... Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ", - написано в сообщении.

Особо отмечается, что большая часть заболевших - дети в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет. Наиболее часто встречающийся вирус гриппа относится к группе В.

О том, как защитить себя в период сезонной вспышки гриппа и ОРВИ, «Правда.Ру» рассказывала ранее.

Напомним эти советы.

Стоит ли делать прививку от гриппа?

Можно ли не заразиться гриппом, если в транспорте и на работе все чихают и кашляют или, хуже того — дома лежит больной? Трудно. И все же попробуйте избежать болезни, следуя советам врача-терапевта московской поликлиники Евгении Борисовны ГАЛУЗИНОЙ.

К осенним холодам, которые неизбежно приносят с собой эпидемии простудных заболеваний, нужно готовиться заранее. Хорошо, если летом вам удалось прогреться на солнце и вдоволь напитать свой организм свежими витаминами — все это повышает нашу устойчивость против вирусов и микробов. Но что делать, когда если не мы сами, то многие люди вокруг нас начинают болеть и заражать окружающих? Стоит ли делать прививку от гриппа?

Этот вопрос каждый решает для себя сам в зависимости от своих финансовых возможностей и состояния здоровья. Если нет противопоказаний, прививка надежно защитит от инфекции и ее осложнений. Только сделать ее нужно заранее, поскольку защита, которую она обеспечит вашему организму, сформируется в течение одной-двух недель.

Если же вы решили сражаться с гриппом самостоятельно, в первую очередь, помните: заражение гриппом и простудой происходит через слизистую оболочку дыхательных путей. Чаще всего болезнетворные микроорганизмы попадают внутрь через нос. Его слизистая обладает собственными защитными свойствами, но переохлаждение и ослабление организма значительно снижают ее сопротивление инфекции.

Поэтому постарайтесь не переохлаждаться, не разговаривать и не есть на улице, когда начинается время простуд. Если нет возможности избегать общества простуженных людей или больших скоплений народа, то первая ваша задача — сделать слизистую носа невосприимчивой. Для этого нужно смазывать носовые ходы оксолиновой мазью или специальными защитными бальзамами. Если их под рукой не оказалось, подойдет любой жирный крем, например "Детский" или "Тик-так". Такая смазка толстым слоем покрывает слизистую и защищает ее, как шубой, от проникновения микробов. Смазывайте нос каждый раз перед тем, как выйти на улицу или войти в комнату больного.

Находясь рядом с больным человеком, старайтесь не разговаривать — ведь микробы, которые содержатся в мельчайших частичках его мокроты, могут попасть в ваш организм и через слизистую рта. Именно поэтому врачи рекомендуют выделить для больного отдельную посуду, полотенце, предметы туалета. И, если есть возможность — отдельную комнату. Очень разумно, если здоровые члены семьи будут заходить в эту комнату только в марлевой маске. Она должна состоять по крайней мере из шести слоев. А чтобы больной не чувствовал себя отшельником, поставьте в его комнату телевизор, магнитофон, компьютер, почаще спрашивайте о его самочувствии.

Комнату больного нужно регулярно проветривать. Можно разбрызгать в ней ароматическое масло, например эвкалиптовое, апельсиновое, пихтовое или можжевеловое — они хорошо обеззараживают воздух. Еще лучше, если вы приобретете аромалампу — устройство со свечой и чашечкой для воды, куда капают капельку масла. Лампа может гореть целый день, распространяя по комнате целебный аромат, который к тому же улучшает настроение больного.

Хорошо, если на ночь вы ежедневно будете есть по зубчику чеснока, тщательно его разжевывая. Летучие вещества фитонциды, содержащиеся в чесноке, помогают уничтожить микробы. Кроме того, употребление чеснока благотворно влияет на иммунитет.

Что еще можно предпринять, чтобы усилить свою внутреннюю защиту? Хорошо утром и вечером делать массаж биологически активных точек. Одна из них, наиболее важная, находится на наружной стороне кисти, на месте пересечения линий большого и указательного пальцев. Нащупайте ее подушечкой большого пальца другой руки — если при надавливании возникает несильная боль, то вы попали в цель. Утром и вечером делайте круговые движения по часовой стрелке — около 100 раз на каждой руке. Затем можно "пройтись" по активным точкам лица — они расположены в месте выхода лицевых нервов: в центре лба, на середине надбровных дуг, под глазами, в основании ноздрей, под нижней губой в центре подбородка. При попадании на точку вы будете ощущать легкую боль. Массаж производится круговыми движениями по часовой стрелке — по 30-40 раз.

Чтобы усилить иммунитет, хорошо каждое утро натощак съедать по половинке граната. Это усиливает выработку защитных клеток, помогающих бороться с инфекцией. Помогает и прием препаратов, обладающих сходным действием — Иммунала, Пантокрина, Тимогена, гомеопатического комплекса "Сандра". Лучше начинать употреблять их заранее, не дожидаясь первых признаков болезни.

В разгар эпидемии, а также если в доме есть больной, капайте в нос утром и вечером по две-три капли раствора интерферона. Этот препарат обладает мощной противовирусной активностью, и если начать принимать его заблаговременно, защищает от гриппа достаточно надежно.