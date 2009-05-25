За 10 лет борьбы с курением курильщиков в России стало на 17 млн меньше

По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.

При этом в отчетном документе отмечается, что

с 2009 по 2019 годы курильщиков в России стало меньше на 17 млн человек,

доля курящих среди мужчин - 40%,

среди женщин - 11.

Для сравнения:

В 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек.

Среди мужчин таковых было 60,2% - 30,6 млн человек,

среди женщин - 21,7% - 13,3 миллиона.

Где живет больше всего курильщиков

Самыми курящими регионами в 2019 году оказались

Чукотка - 39% от всего населения региона,

Еврейская автономная область - 37,3%,

Забайкальский край - 36,3%.

Меньше всего курят

в Ингушетии - 5,7%,

в Чеченской Республике -10,2%,

в Дагестане - 10,4%.

Производителям сигарет в России грустно

Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%.

За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом - до 229 млрд штук.

Напомним, что активная борьба с курением на государственном уровне началась в 2009 году.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Депутаты подготовят национальную антитабачную программу

Первый вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов заявил о необходимости формирования национальной стратегии по борьбе с табакокурением, поскольку ежегодно от воздействия никотина умирают до 500 тысяч россиян.

Об этом было заявлено в ходе Второго всероссийского форума "Здоровье или табак". "Борьба с табакокурением связана с колоссальной смертностью россиян от активного и пассивного курения. Ежегодно в России от него умирают от 400 до 500 тысяч человек", - отмечается в информационных материалах, распространенных на начавшемся в Москве всероссийском форуме.

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"Главным результатом этого форума должны стать предложения о формировании национальной стратегии борьбы с табаком. Это угроза существования России как государства. Это национальное бедствие", - заявил Морозов.

РФ занимает третье место в мире по производству табачных изделий и четвертое – по потреблению табака. Россия также замыкает первую тройку стран по темпу ежегодного прироста курильщиков. В нашей стране курят 62 процента мужчин, 28 процентов женщин, а также 14-15 процентов подростков. Производство табачных изделий с 1990 года возросло более, чем в 2,5 раза В стране сейчас курят 42 миллиона человек.