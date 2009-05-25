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Источник Правда.Ру

За 10 лет борьбы с курением курильщиков в России стало на 17 млн меньше

Здоровье

По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит  24,2% россиян.

При этом в отчетном документе отмечается, что

  • с 2009 по 2019 годы курильщиков в России стало меньше на 17 млн человек,
  • доля курящих среди мужчин - 40%,
  • среди женщин - 11.

Для сравнения:

  • В 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек.
  • Среди мужчин таковых было 60,2%  - 30,6 млн человек,
  • среди женщин - 21,7% - 13,3 миллиона.

Где живет больше всего курильщиков

Самыми курящими регионами в 2019 году оказались

  • Чукотка - 39% от всего населения региона,
  • Еврейская автономная область  - 37,3%,
  • Забайкальский край - 36,3%.

Меньше всего курят

  •  в Ингушетии  - 5,7%,
  • в Чеченской Республике -10,2%,
  • в Дагестане - 10,4%.

Производителям сигарет в России грустно

Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%.

За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом - до 229 млрд штук.

 Напомним, что активная борьба с курением на государственном уровне началась в 2009 году.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

Депутаты подготовят национальную антитабачную программу

Первый вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов заявил о необходимости формирования национальной стратегии по борьбе с табакокурением, поскольку ежегодно от воздействия никотина умирают до 500 тысяч россиян.

Об этом было заявлено в ходе Второго всероссийского форума "Здоровье или табак". "Борьба с табакокурением связана с колоссальной смертностью россиян от активного и пассивного курения. Ежегодно в России от него умирают от 400 до 500 тысяч человек", - отмечается в информационных материалах, распространенных на начавшемся в Москве всероссийском форуме.

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"Главным результатом этого форума должны стать предложения о формировании национальной стратегии борьбы с табаком. Это угроза существования России как государства. Это национальное бедствие", - заявил Морозов.

РФ занимает третье место в мире по производству табачных изделий и четвертое – по потреблению табака. Россия также замыкает первую тройку стран по темпу ежегодного прироста курильщиков. В нашей стране курят 62 процента мужчин, 28 процентов женщин, а также 14-15 процентов подростков. Производство табачных изделий с 1990 года возросло более, чем в 2,5 раза В стране сейчас курят 42 миллиона человек.

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Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек

Россия » Сибирь » Красноярск

ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.

Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

СК выясняет все обстоятельства происшедшего.

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Гроза и ветер ожидает москвичей в эту пятницу

Россия » Центр » Москва

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве сегодня ожидается выпадение рекордного количества осадков. Температура воздуха поднимется до 17-ти грудусов тепла.

"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье — плюс 16-20. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.

Синоптик предупредил, что в некоторых местах столичного региона возможно выпадение до 40 миллиметров осадков. Последний раз такое количество осадков на 29 мая было зафиксировано в 1976 году.

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Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Здоровье

Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны. 

Почему именно этот период?

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.

"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.

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Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

Здоровье

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

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Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире

Здоровье

Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.

Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.

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