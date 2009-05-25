По данным исследования, проведенного Росстатом в 2019 году, курит 24,2% россиян.
При этом в отчетном документе отмечается, что
Самыми курящими регионами в 2019 году оказались
Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%.
За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом - до 229 млрд штук.
Напомним, что активная борьба с курением на государственном уровне началась в 2009 году.
Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"
Первый вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов заявил о необходимости формирования национальной стратегии по борьбе с табакокурением, поскольку ежегодно от воздействия никотина умирают до 500 тысяч россиян.
Об этом было заявлено в ходе Второго всероссийского форума "Здоровье или табак". "Борьба с табакокурением связана с колоссальной смертностью россиян от активного и пассивного курения. Ежегодно в России от него умирают от 400 до 500 тысяч человек", - отмечается в информационных материалах, распространенных на начавшемся в Москве всероссийском форуме.
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"Главным результатом этого форума должны стать предложения о формировании национальной стратегии борьбы с табаком. Это угроза существования России как государства. Это национальное бедствие", - заявил Морозов.
РФ занимает третье место в мире по производству табачных изделий и четвертое – по потреблению табака. Россия также замыкает первую тройку стран по темпу ежегодного прироста курильщиков. В нашей стране курят 62 процента мужчин, 28 процентов женщин, а также 14-15 процентов подростков. Производство табачных изделий с 1990 года возросло более, чем в 2,5 раза В стране сейчас курят 42 миллиона человек.
ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.
Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.
СК выясняет все обстоятельства происшедшего.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве сегодня ожидается выпадение рекордного количества осадков. Температура воздуха поднимется до 17-ти грудусов тепла.
"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье — плюс 16-20. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.
Синоптик предупредил, что в некоторых местах столичного региона возможно выпадение до 40 миллиметров осадков. Последний раз такое количество осадков на 29 мая было зафиксировано в 1976 году.
Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.
Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны.
По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19
В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.
Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.
Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.