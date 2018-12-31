Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья

Китайские ученые обнаружили, что довольно необычная комбинация из повседневных продуктов может стать отличным спасением от похмелья. Речь идет о газированной воде с лимонным соком. У исследователей есть этому научное обоснование. Газировка с лимонным соком способствует снижению уровня ацетальдегида в организме человека.
После попадания смеси в организм, запускается усиленный процесс расщепления токсинов. Более того, углекислый газ увеличивает скорость всасывания жидкости в кровь. Также исследователи подчеркнули, что похмелье может возникнуть не из-за принятия большого количества алкоголя. Даже те, кто употребляют небольшой объем алкогольных напитков могут столкнуться с этим эффектом. Это будет означать, что их организм слишком медленно реагирует на алкогольные ферменты и не успевает их расщеплять.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о рекомендациях врачей, как "правильно" пить на новогодние праздники.
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