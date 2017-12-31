Роспотребнадзор: почему не стоит строгать салаты тазиками

Роспотребнадзор дал рекомендации, как провести новогоднюю ночь без неприятных последствий. Памятка о том, как питаться в праздничную ночь, опубликована на официальном сайте ведомства.
Для того, чтобы избежать пищевого отравления необходимо тщательно проверять срок годности и условия хранения продуктов, которые окажутся на новогоднем столе.
Также эксперты рекомендуют не покупать домашние заготовки "с рук" и не резать салаты впрок. Вместо этого лучше готовить пищу небольшими порциями.
Роспотребнадзор не забыл и о советах, которые спасут от переедания.
Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Надо двигаться: устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что индейка, барбекю, холодец, паста — вот некоторые из блюд, которые являются непременным атрибутом праздничного новогоднего стола в различных странах мира. Однако есть страны, где такой традиции не существует. Каждый там старается, как может.
В США на новогоднем столе непременно присутствует фаршированная индейка, во Франции — барбекю, в Испании — запеченный молочный поросенок, в Англии — пудинг и гусь или индейка с овощным гарниром.
В любой итальянской семье на Новый год вы сможете отведать пасту (макароны), под различными соусами, вам подадут также рождественский пирог. Кроме того, у итальянцев существует традиция, пока часы бьют двенадцать, съесть 12 зерен чечевицы.
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