В России начали применять новую методику сращения костей

В России применяют новую методику сращения костей, правда, пока только по показаниям, в случаях серьезных и сложных травм. В основу метода легло использование препарата, приготовленного из стволовых клеток пострадавшего, сообщает pora.ru.

Александр Очкуренко, руководитель организационно-методического отдела Центрального института травматологии и ортопедии ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова" рассказал про новое изобретение, ускоряющее сроки реабилитационного периода. Теперь пациентам не придется "сидеть" на больничном пять-шесть месяцев. А также благодаря препарату не допускается развитие ложных суставов, возникновение дефектов костей и не требуется повторная операция.

Доктор Очкуренко объяснил действие препарата. Перелом, прежде всего, фиксируется посредством аппарата Илизарова, из крыла подвздошной кости берется часть костного мозга для забора стволовых клеток. После этого их помещаю в биореактор с питательными средами.

Стволовые клетки "живут" там до 14 дней, размножаясь до образования колонии. Затем инъекционным путем пересаживаются больному в область перелома. Когда трещины от перелома заполняются стволовыми клетками, это значительно ускоряет процесс сращения кости.

Эту же методику применяют для лечения детей с врожденными укороченными конечностями. Ногу или руку ребенка сначала удлиняют при помощи аппарата Илизарова с целью образования дистракционного регенерата, или новой костной ткани. При недостаточно успешном процессе "созревания" этой ткани используется метод обкалывания стволовыми клетками, что в итоге приводит к желаемому результату.

На всей территории России новый способ лечения переломов костей распространится лишь после вступления в силу закона о применении клеточных продуктов.

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