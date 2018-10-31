Куда положить мобильный, чтобы не заработать рак и бесплодие

Представить нашу жизнь без гаджетов сложно. Порой мы проводим с ними добрую половину дня, а на ночь даже кладем возле кровати. Медики бьют тревогу: к современным смартфонам нужно относиться с крайней осторожностью.

Гаджеты, утверждают эксперты, выделяют большое количество вредного для человека излучения. Поэтому держать сотовые телефоны в кармане медики крайне не рекомендуют. Это, утверждают они, может привести к бесплодию у мужчин. Также эксперты не исключают возможности, что смартфоны могут быть причиной онкологических заболеваний.

Медики утверждают, что ни в коем случае нельзя оставлять смартфоны на подушке, когда они заряжаются. Это, уверяют они, может пагубно повлиять на сон человека. Помимо этого, утверждают медики, в таком положении гаджет очень быстро нагревается и может легко воспламениться. По той же причине сотовый телефон не рекомендуется брать на солнечный пляж, а также хранить в ванной комнате.

И конечно же, говорят медики, ни в коем случае не стоить оставлять гаджеты у кровати на ночь.

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