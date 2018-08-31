Названа самая полезная диета для пенсионеров

Пожилым людям полезнее всего придерживаться средиземноморской диеты. К такому выводу пришли эксперты из Италии и разместили свои научные выкладки в British Journal of Nutrition.

Как отмечено в тексте, пища, богатая злаками, фруктами, овощами, растительным маслом и рыбой, снижает вероятность смерти на четверть.

Кроме того, экспертов интересовало, может ли диета улучшить состояние человека, который долгое время питался некачественной едой. Для того, чтобы получить ответ, ученые обратились к данным, собранным участниками проекта Moli-sani, это одно из самых крупных диетических исследований в Италии.

Участие в нем приняли 12 000 человек, многие из них были старше 65 лет. Добровольцы подробно рассказывали о том, какую пищу ели и как менялось их здоровье. Далее эксперты объединили эти сведения со сведениями из 11 иных европейских стран.

Результаты показали, даже если человек поздно перешел на средиземноморскую диету, шансы избежать ранней смерти увеличиваются на 24% у мужчин и на 29% у женщин. Еще больший эффект диета оказывала на шанс погибнуть от заболеваний мозги и кровеносной системы.

Причина, полагают эксперты, в том, что в пище содержится много ненасыщенных жиров, они положительно влияют на работу сосудов и помогают организму избавиться от "вредного" холестерина.

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