Представлен простой способ победы над опасным типом ожирения

Режим завтрака и ужина влияет на процент жира в теле. К такому выводу пришли эксперты из Университет Суррея, пишет The Medical Express. Они 10 недель следили за тем, как время, в которое человек ест, влияет на ожирение и маркеры крови, что связаны с диабетом и болезнью сердца.

Участников эксперимента разделили на две группу. У одной первый прием пищи и последний начинался на 1,5 часа позже обычного, а у второй не изменился. Выяснилось, что первая группа теряла в 2 раза больше жира, чем вторая. Стоит отметить, никаких ограничений в еде у участников не было.

При этом почти половина участников сами стали есть меньше, так как аппетит изменился. Кроме того, вечером добровольцы стали меньше перекусывать. Однако многим было тяжело в таком ритме, так как противоречил их привычному бытию.

Ранее "Правда.Ру" писала, американские ученые выяснили, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей. Исследователи утверждают, что воспаления, особенно в мозге, могут негативно влиять на его работу и умственные способности человека.

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