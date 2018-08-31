Канадские ученые нашли неожиданный способ лечения высокого давления

Ежедневные занятия йогой снижают артериальное давление. Гимнастке надо уделять 15 минут в течение трех месяцев. К такому выводу пришли канадские исследователи, наблюдавшие за группой из 60 человек. Все они практиковали йогу и дыхательную гимнастику. Эксперимент показал, что занятие йогой пять раз в неделю по 15 минут снижают средние показатели артериального давления на десять процентов.

Стоит отметить, что традиционно назначаемые врачами лекарства при этом недуге, диуретики или мочегонные средства, также сокращают показатели на десять процентов. При этом у препаратов есть побочные эффекты, а у гимнастики они отсутствуют.

Канадские ученые решили подтвердить выводы, наблюдая за пятью сотней людей, также они привлекут к работе экспертов из Laval University, что в Квебеке.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что гипертония или артериальное давление сверх считающихся нормой показателей — проблема для каждого третьего взрослого россиянина. В возрастной группе старше 50 и 60 лет количество жертв гипертонии превышает 60%. Традиционно это расстройство считают хроническим и пожизненным, его жертвам необходимо постоянно принимать таблетки для того, чтобы держать давление под контролем и снижать риск инфарктов и инсультов.

последние несколько десятков лет в мире резко подскочило число людей, страдающих от повышенного кровяного давления. Сейчас их насчитывается 1,1 миллиарда. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

Масштабная работа проводилась ВОЗ 40 лет — с 1975 года по 2015 год. В итоге были обнаружены интересные результаты. Так, если раньше гипертония считалась уделом богатых слоев населения, то сейчас от высокого давления страдают в основном бедные люди. Правда, почему так происходит, ученые не могут понять. Одной из причин роста числа гипертоников именно в бедных странах может быть плохое питание населения.

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