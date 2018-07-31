Названы напитки, которые вредны натощак

Список напитков, что запрещено пить натощак, распространила национальная Ассоциация диетологов. Первую строчку занимает холодная вода, вызывая спазм желудка, она мешает нормальному пищеварению.

Не советуют эксперты пить после пробуждения и минералку. Газ раздражает стенки желудка, это может стать причиной воспаления. Специалисты призывают пить обычную воду комнатной температуры.

Следующую строчку "списка запретов" занимает кофе. Содержащийся в напитке кофеин заставляет организм активно выделять сок и желчь, однако, когда в желудке пусто, организм начинает "есть" самого себя. Такая практика приводит сначала к гастриту, а затем и к язве желудка. Похожим образом действуют и соки. Результат от "самоедства" будет аналогичным: изжога, гастрит и язва.

Удивили эксперты, внеся в перечень, кисломолочные продукты. Дело в том, что содержащиеся в йогурте, простокваше и кефире бактерии погибают в агрессивной среде пустого желудка. Они не доходят до кишечника, а значит, пользы от них нет. Лучше всего пить такие напитки после основного блюда, особенно правильно, если это будет каша. После нее, кстати, специалисты разрешают и чашку кофе, и стакан сока.

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