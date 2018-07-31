Назван фрукт, помогающий в защите от рака

Американские ученые провели серию исследований, в результате которых была доказана способность плодов темной сливы защищать человеческий организм от рака. Содержащиеся в сливе особые компоненты эффективны в профилактике и даже лечении онкологических заболеваний, пишет The Healt Site.

Глава исследования Кэтрин Коллинз посоветовала есть не менее двух слив каждый день. При такой "дозировке" организм успевает насытиться необходимыми для борьбы с инфекциями витаминами и антиоксидантами.

Коллинз добавляет, что в сливе есть полифенольные соединения, нужные организму для борьбы с сердечными заболеваниями, диабетом и раком. Компоненты фруктов превращают крахмал в энергию и поддерживают уровень сахара. Специалисты считают эти плоды полезными и в борьбе с лишним весом.