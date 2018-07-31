Найдена взаимосвязь между ожирением и 12 видами рака

Риск развития онкологии связан с образом жизни человека. Большую роль играют физическая активность, предпочтения в пище и вес. Росздравнадзор, ссылаясь на суммарный отчет мировых исследований за 30 лет, отмечает: чрезмерный вес — причина развития дюжины видов злокачественных опухолей.
Специалисты отмечают, что у людей с избыточной массой тела рак поражает желудок, печень, молочные железы, пищевод, яичники, поджелудочную железу, почки, простату, толстый кишечник, эндометрию, ротоглотоку и желчный пузырь.
Стоит отметить, что россияне за последний пять лет стали чаще страдать от ожирения — количество недужных увеличилось на тридцать процентов.
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