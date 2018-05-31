Колбаса и бекон вызывают рак?

Всемирный фонд исследований рака "поставил под удар" бекон, колбасные изделия и другие мясные деликатесы, сделанные подобным образом, объявив, что не существует "безопасного" количества этих блюд, которые можно было бы съесть без вреда для здоровья.

Однако Natural News задалось вопросом, действительно ли мясо тому виной, или все дело в химикатах и других добавках, которыми производители дополняют готовый продукт и которые делают его в конечном итоге токсичным?

Глава исследования фонда Гиота Миту утверждает, что употребление переработанного мяса, заключенного в вакуумные упаковки, увеличивает риск развития рака кишечника в разы.

И дело тут именно в добавках. По мнению экспертов, именно мясная промышленность в последние 40 лет ответственна за вред, наносимый продуктами, сделанными из переработанного мяса. В погоне за выгодой производители добавляют в состав продукта небезразличные для здоровья ингредиенты.

Многие, выбирая продукт из переработанного мяса, предпочитают тот, что имеет более розовый цвет, однако такие продукты самые опасные. Цвет в данном случае — не показатель свежести, а скорее, зловещего присутствия нитритов натрия и нитратов натрия. Именно они токсичны, а вовсе не мясо.

Нитраты, попадая в красное мясо, образуют опасные соединения с некоторыми из его (мяса) компонентами, которые канцерогенны даже в в мельчайших дозах. "Каждый раз, когда кто-то ест бекон, ветчину или другое обработанное мясо, его кишечник получает дозу нитрозаминов, которые повреждают клетки кишечника и могут привести к раку", — рассказал изданию "Гардиан" Би Уилсон.

Ученые знают о связи между нитратами, нитритами и раком в течение почти 60 лет, и тем не менее, вместо того, чтобы заставить пищевую промышленность отвечать за продажу токсичных продуктов питания, просто дают потребителям рекомендации есть такие продукты меньше.

Еще в 1970-х годах мясная промышленность отказывалась признавать связь между нитрозаминами и раком. На деле же бекон и колбасные изделия могут быть сделаны без добавления нитритов и нитратов, но их производство тогда займет немного больше времени, что, в свою очередь, означает меньшую прибыль для промышленности. Таким образом, людям приходиться выбирать между удовольствием и безопасностью, хотя произвести безопасный продукт вполне возможно.

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