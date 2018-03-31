А дома лучше: питание в кафе опасно для здоровья

Частые обеды в ресторанах и кафе могут нести опасные последствия для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает UPI. com.

Специалисты проанализировали данные о питании 10253 человек. Их спрашивали, какую пищу они принимали за последние 24 часа и где. Более 60% сообщили, что ели не дома.

После этого ученые проверили в образцах мочи участников эксперимента концентрацию фталатов. Оказалось, что у добровольцев, обедавших в кафе и ресторанах чаще, чем дома, уровень фталатов был повышен почти на 35%.

Фталаты — химические соединения, используемые в производстве упаковок и для обработки пищевых продуктов. Они связаны с нарушением фертильности, осложнениями беременности и другими проблемами со здоровьем.

Наибольшему риску оказались подвержены подростки, питающиеся в ресторанах и кафе. Уровень фталатов в их моче на 55% превышал показатели остальных участников. Ученые отметили, что блюда, приготовленные в домашних условиях, не содержали опасного количества фталатов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от количества советов по поводу того, как нужно правильно питаться, вполне может начаться несварение желудка. И чем они категоричнее (овощи едим, жиры и яйца — в мусорное ведро), — тем более далеки от истины, считают медики.

На самом деле, все, что за многие века появлялось на нашем столе, несет нашему организму все-таки больше полезного, чем вредного. Иначе бы, эти продукты давно исчезли из человеческого меню, просто по закону естественного отбора.

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