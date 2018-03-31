Раскрыта тайна здорового сердца

Ученые выяснили, что оптимистичные люди меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований американских ученых опубликованы в журнале BMJ Open.

В эксперименте участвовали 4900 добровольцев США латиноамериканского происхождения. Такой выбор был сделан учеными, поскольку они считают эту группу жителей наиболее уязвимой. Не все латиноамериканцы знают английский, а найти испаноязычного врача бывает сложно.

Добровольцев разделили на группы в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в плазме, кровяного давления. Уровень оптимизма у них измерялся при помощи специального теста.

Как оказалось, оптимистичные люди значительно реже жалуются на сердце. Более здоровые сердца оказались у тех, кто часто пребывает в хорошем настроении.

Ученые отмечают, что пока нет четких данных о связи между психологическим состоянием и состоянием сердца. Однако проведенный эксперимент показывает вполне четкую зависимость.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что две горсти орехов в неделю могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Все виды орехов помогают предотвратить самую частую причину смерти. То есть те люди, в рационе которых присутствовали миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы на 23% менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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