ВОЗ разводит руками: коллективный иммунитет к COVID - все еще тайна

Выступая на очередном брифинге глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация (ВОЗ) всё ещё не располагает информацией о том, какая доля населения должна иметь антитела к COVID-19, чтобы у всего общества выработался "коллективный иммунитет" против этого вида коронавируса.

По ее словам, во многих странах ведутся исследования на тему коллективного иммунитета, в результате выявлена очень тревожная тенденция:

"незначительное число из протестированных людей продемонстрировали наличие антител — 1-10%". Сколько надо - мы не знаем, но то, что есть - это очевидно - мало".

Зачем вообще нужен коллективный иммунитет

Концепция коллективного иммунитета предполагает, что у определенной части населения есть устойчивость к заболеванию, что препятствует дальнейшему распространению инфекции в обществе.

Проще говоря, если есть коллективный иммунитет,то не нужны ни самоизоляция,ни карантин.

К слову, напомним, аналогичная ситуация с коллективным иммунитетом была и несколько лет назад, когда ВОЗ предупреждала о грядущей пандемии свиного гриппа.

Вот, что писала тогда "Правда.Ру"

Ученый: у людей нет иммунитета против "свиного гриппа"

Иммунитета против выявленного в США и Мексике вируса "свиного гриппа", унесшего жизни 81 человека, у людей нет. Так считает директор НИИ гриппа, руководитель Центра по гриппу ВОЗ в Санкт-Петербурге Олег Киселев.

Вирус типа H1N1 циркулирует как в человеческой, так и свиной популяции, но Мексика, видимо, столкнулась с его гибридом. "Идет взаимодействие на уровне генетического аппарата этих вирусов, в результате чего приобретаются новые антигенные свойства, появляется вирус, к которому у нас нет признаков иммунитета, хотя он и относится к подтипу H1N1", — сказал ученый.

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Всего опасной инфекцией заболели более тысячи человек. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Киселев считает, что новый вирус может "забрать пальму первенства" у вируса гриппа Н5N1 ("птичий грипп"), от которого погибли свыше 400 человек.

"Этот вирус претендует на место реального пандемического лидера, то есть Н5N1 должен уступить место H1N1, который очень патогенный и способен сегодня передаваться от человека к человеку", — сказал Киселев. Ученый считает, что нет ничего странного в том, что сначала назывался один вид гриппа в качестве наиболее вероятного претендента на развитие глобальной эпидемии, а теперь на первый план вышел его вид.

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"Пандемия так и выглядит на самом деле: сначала выявляется один претендент на пандемический процесс (Н5N1), а теперь уже на совсем другом континенте выявляется H1N1", — сказал Киселев.

По словам ученого, есть надежда на положительный исход, поскольку мексиканские власти предприняли серьезные противоэпидемические меры: население носит маски, заболевшие изолированы, таким образом, очаг может быть локализован.