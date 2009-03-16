Употребление виагры может привести к проблемам со зрением

В журнале Frontiers in Neurology опубликованы несколько клинических наблюдений, которые раскрыли неожиданный побочный эффект виагры. 17 человек обратились за помощью к медикам после принятия 100-миллиграммовой таблетки виагры.

Врачи обнаружили у них нарушения остроты зрения, аномально расширенные зрачки, контрастную чувствительность, стереопсис, нарушения цветового восприятия, а также светобоязнь.

Побочные эффекты прошли в течение 21 дня после приема препарата.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о других опасных побочных эффектах виагры.

Британская служба по надзору в сфере качества товаров и услуг в сфере здравоохранения обнародовала статистические данные о количестве смертей, связанных с употреблением виагры. Оказывается, за весь период наблюдений эти таблетки вызвали 44 летальных исхода, спровоцировав сердечные приступы, и 29 случаев смерти по другим причинам. Кроме того, по данным национальной службы, семь человек заявили о вызванной виагрой слепоте, два пациента утверждают, что после применения таблеток оглохли, еще двое мужчин списывают появившийся у них нервный тик именно на этот препарат, пишет британская газета The Sun.

Осенью минувшего года она опубликовала объемный материал, посвященный интернет-системам продажи виагры. Выяснилось, что большинство побочных эффектов применения этого препарата возникают в тех случаях, когда таблетки приобретены в онлайн-магазине. Контрольная закупка и последующая экспертиза выдали шокирующий результат: оказывается, до 90 процентов "сетевой" виагры - подделка.

Анализы, проведенные специалистами производителя виагры - фирмы Pfizer, показали, что в фальшивых таблетках высокое содержание веществ, не имеющих никакого отношения к фармацевтической промышленности, - крысиного яда, дорожной краски и других ядовитых компонентов. Некоторые таблетки поддельной виагры содержат ингредиент "камагра", используемый в индийской нетрадиционной медицине для лечения импотенции.

Кроме того, по словам старшего сотрудника химической лаборатории Венди Гринолл, в поддельной виагре зачастую содержатся антибиотики. Их прием в сочетании с алкоголем может привести к серьезным последствиям, вплоть до попадания в реанимацию. "Мы зафиксировали высокие уровни неактивных веществ, таких как лактоза, сахароза и мел, а также парацетамол", - отмечает Гринолл. Особенность последнего компонента в том, что при высокой его концентрации в человеческом организме сильно страдает печень. Передозировку парацетамола легко допустить, приняв по невнимательности несколько содержащих его "смешанных" лекарств типа растворимых порошков от простуды. А если человек, сам того не зная, получает парацетамол с виагрой, то риск передозировки возрастает в разы.

Между тем употребление виагры достигло в Британии колоссальных масштабов. Известно, что каждый десятый местный житель периодически покупал это средство и пользовался им, в общей сложности с определенной регулярностью виагру применяют более 335 тысяч британских мужчин. Покупка таблеток в интернете пользуется популярностью потому, что такой способ анонимен и не требует рецепта. Получить предписание врача, дающее право на легальное приобретение виагры в аптеке, очень просто, но не всякий мужчина согласится обратиться к медику со столь интимной просьбой.