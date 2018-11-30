Врачи: маммография – обязательное обследование для тех, кому за 40

Врачи настаивают, что женщинам, кому исполнилось 40 лет, находятся в группе риска по онкозаболеваемости молочных желез, поэтому они должны раз в год проходить маммографию, сообщает pora.ru.
Если присутствуют какие-либо индивидуальные повышенные факторы вероятности возникновения рака груди, посещать кабинет маммолога требуется с 30-35 лет. Предельный возраст обследования женщин точно не установлен, кто-то называет 70 лет, кто-то 75.
Американские медики на протяжении 10 лет вплоть до 2017 год анализировали результаты более 763 тыс. маммографий. Рак молочных желез диагностировали у 3944 пациенток. Число "проверенных" женщин старше 75 лет в общем количестве составило 76 885.
Экспертами установлено, что в 82% случаев инвазивный (распространившийся внутри) рак диагностирован у женщин старшего возраста. А 63% из них показали рак груди уже второй или третьей степеней.
Операции с положительным результатом подверглись 98% женщин. Семнадцать человек в силу особенностей состояния здоровья не подлежали хирургическому вмешательству.
Врачи убеждены: маммография играет важную роль в деле раннего выявления рака груди независимо от возраста женщины. Этот вид обследования способен выявить изменения тканей в молочных железах примерно на два года раньше, чем врач-маммолог или сама женщина смогут ощутить уплотнения при пальпации.
Фото: mastopatiya.su
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