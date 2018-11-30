Музыка и пение помогают слабослышащим детям

Дети с нарушенным слухом, посещая занятия музыки и пения, лучше ориентируются в шумном пространстве и хорошо распознают речь. Это доказали исследователи из Финляндии, проведя специальный эксперимент, сообщает pora.ru.
В исследовании участвовал 21 ребенок в возрасте от 4 до 13 лет. Все они носили слуховые импланты на одном ухе. При восприятии звуковой информации у них в мозге происходили "налаживание" функциональных связей и концентрация выборочного внимания.
Любопытно, что другая группа детей, состоящая из 22 человек и обладающая нормальным слухом, "проиграли" своим ровесникам с нарушениями слуха, потому что те лучше разбирали звуки.
Группам под музыку или без нее показывали картинки и одновременно проговаривали слова. Испытание заключалось в том, что детей просили подобрать изображения в соответствии с услышанным. С задачей отлично справились дети с нарушениями слуха — те, кто посещал уроки музыки и пения.
Фото: regiontu.ru
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