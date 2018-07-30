Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике

Необходимость прокипятить воду несколько раз в чайнике возникала, наверно, у каждого. Либо мы хотим довести жидкость до нужной температуры, либо просто не тратим время на то, чтобы поменять воду. Чем это может грозить?
Специалисты считают, что вреда здоровью вода, прокипяченная несколько раз, не нанесет, но все же не советуют это делать. При каждом повторении процесса жидкость теряет все больше растворенного в ней кислорода, поэтому становится менее вкусной.
Не рекомендуется и доливать в чайник к кипяченой воде сырую, тогда она будет совсем неприятной по вкусовым качествам, утверждают ученые. А вместе с этим потеряют вкусовые свойства и другие напитки, приготовленные на основе такой жидкости (чай, кофе).
Ранее "Правда.Ру" писала, любителей попить водички из-под крана у нас в стране становится все меньше и меньше. Причины этих опасений вполне обоснованны. Химические загрязнения попадают в воду из земной коры, с промышленными отходами, из природных источников и вследствие коррозии систем водоснабжения.
Если Вас не устраивает качество питьевой воды, то у вас есть два пути решения проблемы: фильтровать имеющуюся или приобретать очищенную питьевую воду.
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