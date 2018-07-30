Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике

Необходимость прокипятить воду несколько раз в чайнике возникала, наверно, у каждого. Либо мы хотим довести жидкость до нужной температуры, либо просто не тратим время на то, чтобы поменять воду. Чем это может грозить?

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Специалисты считают, что вреда здоровью вода, прокипяченная несколько раз, не нанесет, но все же не советуют это делать. При каждом повторении процесса жидкость теряет все больше растворенного в ней кислорода, поэтому становится менее вкусной.

Не рекомендуется и доливать в чайник к кипяченой воде сырую, тогда она будет совсем неприятной по вкусовым качествам, утверждают ученые. А вместе с этим потеряют вкусовые свойства и другие напитки, приготовленные на основе такой жидкости (чай, кофе).

Ранее "Правда.Ру" писала, любителей попить водички из-под крана у нас в стране становится все меньше и меньше. Причины этих опасений вполне обоснованны. Химические загрязнения попадают в воду из земной коры, с промышленными отходами, из природных источников и вследствие коррозии систем водоснабжения.

Если Вас не устраивает качество питьевой воды, то у вас есть два пути решения проблемы: фильтровать имеющуюся или приобретать очищенную питьевую воду.

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