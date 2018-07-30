В каких фруктах Роспотребнадзор нашел токсины

По итогам проверки Роспотребнадзора в первой половине 2018 года менее 1 % овощей содержат не соответствующее нормам количество пестицидов, нитратов и прочих токсичных веществ.
Большое внимание Роспотребнадзор уделяет внимание импортной плодоовощной продукции. Это связано с очередным сезонным завозом на потребительский рынок России овощей и фруктов из иностранных государств. Так, по данным ведомства, примерно 6 % импортной плодоовощной продукции не соответствует гигиеническим нормам — 15 тонн импортных плодов и ягод с января этого года Роспотребнадзор снял с реализации на территории России.
Ведомство также дало россиянам несколько советов по поводу того, как правильно выбирать овощи и фрукты. В первую очередь Роспотребнадзор настоятельно рекомендует покупателям приобретать продукты в магазинах, павильонах и на сельскохозяйственных рынках и ни в коем случае не покупать овощи и фрукты в несанкционированных местах торговли. Также представители Роспотребнадзора советуют обращать внимание на то, что носит ли продавец санитарную одежду. Ведомство рекомендует россиянам покупать те овощи и фрукты, на которых нет повреждений и темных пятен, а также у которых отсутствуют посторонние запахи. Однородный цвет и свойственная виду окраска — те вещи, которые позволят покупателю определить качественные фрукты и овощи среди некачественных.
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