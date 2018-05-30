Минздрав усилит меры по борьбе с курильщиками

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай объявил, что ведомство планирует усилить меры по сокращению потребления табака в России. По его словам, речь идет как о ценовых, так и о неценовых мерах.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В планах — продолжение действий по двум основным векторам: неценовые и ценовые меры по сокращению потребления табака", — сказал Салагай в интервью на Петербургском международном экономическом форуме.

Как говорит замминистра здравоохранения, наиболее эффективными будут те меры, что постепенно будут набирать силу. Олег Салагай рассказал о феномене, который можно наблюдать в ряде других стран. Как только там перестали усиливать меры по сокращению потребления табака, показатели распространенности курения вновь стали расти. По мнению Салагая, необходимо наращивать темп антитабачных процессов.

Напомним, что недавно в России вступили в действие новые правила производства и реализации табачной продукции. Так, теперь на пачках сигарет запрещено размещать надписи "легкие", "с мягким содержанием смол", "мягкие" и прочие, так или иначе указывающие на низкий вред табачных изделий.

Также производителям пришлось следовать новым правилам и в том, что касается внешнего вида табачной продукции. Предостерегающие изображения теперь наносятся сверху на обеих сторонах упаковки и занимают не менее 50% от площади пачки.

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