Названы самые опасные для здоровья ягоды и фрукты

Ученые сформировали список самых опасных для здоровья ягод и фруктов. Например, это клубника, которая является средоточием опаснейших для организма пестицидов, сообщает planet-todey.ru.
Специалисты отмечают, что в клубнике, которая продается даже в солидных торговых точках, так много пестицидов, что речь идет о серьезном вреде для жизни и здоровья. "Ядовитые химикаты могут накапливаться в человеческом организме и провоцировать массу самых серьезных заболеваний. Даже в картофеле, который растет в загрязненных пестицидами районах, гораздо меньше отравляющих веществ"
Также пестициды накапливаются в персиках, сельдерее, шпинате, вишнях, грушах, яблоках, нектаринах и винограде. Могут они накопиться в арбузе или кабачке. Из-за пестицидов, как отмечают эксперты, в мире каждый год происходит огромное количество смертей, и ситуация не улучшается.
Ранее "Правда.РУ" сообщала, что ученые рекомендуют перед едой погружать яблоки на 15 минут в воду с содой, чтобы избавиться от пестицидов. К такому выводу пришли специалисты из Лаборатории анализа пестицидов в Амхерсте.
Распространение пестицидов привело к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, однако небольшие количества этих ядов могут сохраняться на поверхности овощей и фруктов, и попадать вместе с ними в организм человека.
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