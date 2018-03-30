Названы самые опасные для здоровья ягоды и фрукты

Ученые сформировали список самых опасных для здоровья ягод и фруктов. Например, это клубника, которая является средоточием опаснейших для организма пестицидов, сообщает planet-todey.ru.

Специалисты отмечают, что в клубнике, которая продается даже в солидных торговых точках, так много пестицидов, что речь идет о серьезном вреде для жизни и здоровья. "Ядовитые химикаты могут накапливаться в человеческом организме и провоцировать массу самых серьезных заболеваний. Даже в картофеле, который растет в загрязненных пестицидами районах, гораздо меньше отравляющих веществ"

Также пестициды накапливаются в персиках, сельдерее, шпинате, вишнях, грушах, яблоках, нектаринах и винограде. Могут они накопиться в арбузе или кабачке. Из-за пестицидов, как отмечают эксперты, в мире каждый год происходит огромное количество смертей, и ситуация не улучшается.

Ранее "Правда.РУ" сообщала, что ученые рекомендуют перед едой погружать яблоки на 15 минут в воду с содой, чтобы избавиться от пестицидов. К такому выводу пришли специалисты из Лаборатории анализа пестицидов в Амхерсте.

Распространение пестицидов привело к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, однако небольшие количества этих ядов могут сохраняться на поверхности овощей и фруктов, и попадать вместе с ними в организм человека.

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