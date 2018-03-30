Названы продукты, которые категорически нельзя хранить в пластиковой посуде

Ученые пришли к выводу, что не все продукты можно хранить в пластиковой таре. Это яйца и блюда с их содержанием, сообщает "Век".

Они быстро становятся опасными из-за размножения кишечной палочки и сальмонеллы. Неприятный вкус могут приобрести котлеты и рагу. Можно хранить в контейнерах супы, но при условии, что они помещались в них в полностью остывшем виде.

Свежие овощи теряют свои полезные свойства, а в горячем чае и кофе, налитых в пластиковый стакан, обязательно размножаются бактерии. При неправильном хранении сыр может обрасти грибками, потерять свои свойства, приобрести неприятную текстуру, нарушить процесс пищеварения.

Британские ученые в результате многолетних исследований пришли к выводу, что бисфенол А, который входит в состав пластика, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Начнем с того, что пластик после использования необходимо утилизировать. Например, после пикника на свежем воздухе мы чаще всего бросаем использованную посуду в костер. Вы чуяли, какой "аромат" исходит от горящего пластика? Ведь при его сгорании выделяется масса вредных химических веществ! Если же просто оставить одноразовую посуду под ближайшим кустом или даже выбросить в мусорную кучу, рано или поздно она начнет гнить, также распространяя вокруг себя вредные испарения.

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