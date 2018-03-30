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Источник Правда.Ру

Минздрав предупредил: Россию терзает атипичный грипп

Здоровье

Специалисты минздрава РФ назвали нетипичным развитие гриппа в стране в связи с тем, что пик заболеваемости пришелся не на зиму, а на март.

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mil.ru

Как сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова, "грипп в 2017-2018 годах в России развивается нетипично. В предыдущие годы пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходился на середину-конец декабря. При этом обычно по опыту прошлых лет грипп типа В начинал доминировать к концу эпидпроцесса. В этот раз он доминирует на подъеме заболеваемости". 

Она также добавила, что Европf и Америка в этом сезоне столкнулись с высоким уровнем заболеваемости и подтвержденными случаями смерти. Россия избежала аналогичных случаев из-за большого охвата населения вакцинацией. 

Отметим, что в период с 19 по 25 марта уровень заболеваемости населения в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей, составив 96,3 на 10 тысяч населения. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что тяжелейший грипп начал убивать россиян осложнениями. В конце позапрошлого года первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Санкт-Петербурге в этом сезоне. В больнице Боткина скончался мужчина. Он приехал в северную столицу из Москвы. Медики уточнили, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

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