Ученые разоблачили миф о раздельном питании

Ученые пришли к выводу, что польза раздельного питания весьма преувеличена.

По данным диетологов, сочетание мяса с овощами, риса с рыбой, а также фруктов и кисломолочных продуктов положительно воздействует на состояние организма.

Как пишет издание Актуальные Новости, рекомендации по раздельному питанию можно обнаружить в диете Мишеля Монтиньяка, считавшего ожирение следствием неверного комбинирования продуктов.

По его мнению, самая худшая комбинация - это сочетание белков и углеводов. В этом есть здравый смысл, поскольку крупный объем пищи долго переваривается, считают медики.

Диетологи рекомендуют съесть первое блюдо, салат, затем кашу с мясом компот либо иной десерт, однако не ограничивать себя исключительно мясом либо овощами.

Выяснилось, что обедать лучше всего супом, а на ужин съесть мясо с овощами либо салат. Это позволит привести фигуру в норму при условии отсутствия переедания.

Традиционные сочетания продуктов, например, картофельное пюре с молоком и луком вместе с котлетой и соленым огурчиком с некоторых пор объявлены страшным ядом, разлагающимся прямо у нас в желудке. Фанатам раздельного питания дает отпор физиолог, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

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