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Источник Правда.Ру

Тяга к жирной пище вызвана активностью нейронов мозга

Здоровье

Немецкие специалисты провели эксперимент на грызунах, в результате которого они выяснили, что желание употреблять в пищу калорийную и жирную пищу связано с группой нервных клеток, которые находятся в гипоталамусе.

Грызунам в течение трех дней давали только жирную пищу. В результате выяснилось, что нейроны в их мозге стали проявлять повышенную активность.

Ученые удалили клетки в гипоталамусе, после этого у грызунов пропала тяга к вредным продуктам. У контрольной группы животных, которые ели правильную пищу, удаление нейронов никак не отразилось на их вкусовых пристрастиях. По мнению немецких специалистов, тяга к жирной пище является совершенно нормальным явлением, но злоупотреблять такими продуктами не рекомендуется. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что любовь к жирной пище ведет не только к избыточному весу, но и к "поломке" биологических часов.

Жирная пища "ломает" биологические часы

По мнению ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, любовь к жирной пище ведет не только к избыточному весу, но и к "поломке" биологических часов — расстройству циркадного (суточного) биологического ритма организма.

Биологические часы регулирует ритм активности гормонов и ферментов, связанных с обменом веществ. Расстройство биоритма ведет к гормональным нарушениям, ожирению, психологическим проблемам, расстройству сна и даже возникновению опухолей, говорится в сообщении университета.

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Наиболее сильный фактор, влияющий на биоритмы — свет. Однако доктор Орен Фрой и его коллеги из Института биохимии Иерусалимского университета продемонстрировали в экспериментах с лабораторными мышами, что существует причинно-следственная связь между особенностями питания и дисбалансом биологических часов, сообщает РИА Новости.

Фрой и его коллеги проверяли контролируют ли биологические часы процесс выделения адипонектина — белка, выделяемого клетками жировой ткани, и связанного с процессами усвоения глюкозы и липидного обмена — и как на этот контроль влияет диета с высоким содержанием жиров. Исследователи кормили одну группу мышей пищей с высоким содержанием жира, а вторую — обезжиренной пищей, а затем измеряли колебания в уровне обмена веществ.

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У мышей с "обезжиренной" диетой колебания адипонектина соответствовали нормальному суточному ритму. Диета с высоким содержанием жира приводила к запаздыванию биологических часов. Исследователи отмечают, что диета с высоким содержанием жира способствует ожирению не только из-за жирности пищи, но и из-за нарушения биологических ритмов, которое в свою очередь приводит к нарушению обмена веществ.

Темы нейроны жирная пища головной мозг продукты питания
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Тяга к жирной пище вызвана активностью нейронов мозга
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