Употребление вишни повышает выносливость организма

Сотрудники университета Саскачевана в результате проведенных исследований с участием спортсменов, пришли к выводу, что употребление вишни повышает выносливость.

Стоит отметить, что особенно вишня полезна для спортсменов-новичков. У хорошо тренированных спортсменов эффект тоже заметен, но в меньшей степени.

Вишню можно употреблять в виде сока, свежих, сушеных, замороженных ягод, экстракта и даже порошка.

В 2008 году "Правда.Ру" писала о том, что вишня помогает поддерживать работу сердца.

Вишня защищает сердце от болезней

Сотрудники Мичиганского университета открыли новые свойства вишни. Эта ягода помогает поддерживать нормальную работу сердца и препятствует развитию подагры и артрита. При этом полезно употреблять вишню в любом виде: замороженном, свежем или в компоте, варенье и варениках.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах, страдающих от сердечных проблем и ожирения. Грызунов кормили большим количеством вишни. Оказалось, что через 12 недель у всех животных значительно сократилось количество брюшного жира, и на 11% понизился холестерин. Антиокислительные свойства вишни также способствовали блокированию действия двух маркеров сердечного воспаления.

Медики утверждают, что вишня помогает всегда оставаться в нормальной физической форме и хорошо себя чувствовать, сообщает MedLinks.ru.