Минздрав предложил не наказывать врачей за некоторые ошибки

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о новом предложении Министерства здравоохранения. Минздрав предлагает снять ответственность с медицинских работников за некоторые врачебные ошибки.

По мнению чиновников, декриминализация действий врачей должна коснуться вопросов работы с наркотическими и психотропными веществами. В ведомстве уточняется, что новые правила будут направлены лишь на ослабление наказания медработников, которые обязаны соблюдать правила хранения и оборота исключительно легких наркотических веществ.

Ранее Правда. Ру писала о том, что от рук врачей в США погибло около 250 американских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Врачи проводили неверную диагностику.

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