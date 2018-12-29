На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о новом предложении Министерства здравоохранения. Минздрав предлагает снять ответственность с медицинских работников за некоторые врачебные ошибки.
По мнению чиновников, декриминализация действий врачей должна коснуться вопросов работы с наркотическими и психотропными веществами. В ведомстве уточняется, что новые правила будут направлены лишь на ослабление наказания медработников, которые обязаны соблюдать правила хранения и оборота исключительно легких наркотических веществ.
Ранее Правда. Ру писала о том, что от рук врачей в США погибло около 250 американских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Врачи проводили неверную диагностику.
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