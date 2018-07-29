Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему

Груша укрепляет сердце и защищает иммунную систему, заявляют специалисты. В фруктах содержатся вещества, оказывающие сильное влияние на белые кровяные клетки, это помогает людям реже болеть.
Кроме того, груша помогает худеть, так как в ее "составе" много волокон, которые долго перевариваются, не давая чувству сытости пропасть. Эти же волокна благотворно влияют на кровь, укрепляют сердце, понижая уровень холестерина.
Способствует чудо-фрукт и работе почек и печени. Дело в пектине, он способствует "отходам" покидать тело.
Из полезных веществ состав плода отличается медью, она помогает усвоению железа, и обилием витамина С.
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