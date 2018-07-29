Ученые нашли простой способ снизить уровень стресса

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 уменьшают тревожность и агрессивность. К таким выводам пришли американские эксперты из Университета Массачусетс-Лоуэлл.
Они исследовали поведение детей, в чьей пище содержится много этого вещества. Оказалась, ребята ведут себя спокойнее ровесников, это положительно влияет не только на детей, но и на родителей.
Ученые убеждены: причиной агрессии могут быть факторы биологические. А значит, восполнение недостающих компонентов излечит от антисоциального поведения.
Стоит отметить, что омега-3 обладает не только успокоительным свойством, но благотворно влияет на мозг, улучшает память и помогает сосредоточить внимание. Один из лучших источников ненасыщенных жирных кислот — морепродукты.
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