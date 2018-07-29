Ученые доказали: вейпы провоцируют рак

Вейпы провоцируют риск развития рака ротовой полости так же, как обычные сигареты. К такому мнению пришли американские эксперты из Калифорнийского университета.

Их анализ показал: все, кто потребляет никотин в любом виде кроме табака, получают столько же опасных веществ, сколько и курильщики. Это способно спровоцировать онкологическое заболевание, отметил один из кураторов проекта Бенджамин Чаффи.

Интерес ученых к вейпам обусловлен их возросшей популярностью. Исследования привели к следующим выводам: табачный дым опаснее для человека, но в испарениях от электронной замены слишком много канцерогенов и токсинов.

Чаффи с соратниками обнаружили, что в анализах крови и продуктов жизнедеятельности обычных курильщиков и любителей вейпов примерно одинаковое содержание канцерогенов, провоцирующих развитие рака легких, пищевода и ротовой полости. Этот анализ доказывает: электронные "заменители" не способны защитить человека от онкозаболеваний, они провоцируют их, хотя реклама обещает обратное.

Кроме того, недавнее исследование американских ученых на грызунах показало: вейпы истончают стенки артерий и вен, что провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

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